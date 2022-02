Propaganda je zbraň. Ve válce ji chcete vyrazit nepříteli z rukou

Komentář Jána Simkaniče: Svoboda je hodnotou, bez které si svůj život nedovedu představit. Představa, že bych byl trestán za své názory nebo bych je nemohl svobodně říkat, tak jako to nebylo možné před rokem 1989, mě upřímně děsí. I proto chovám přirozenou nedůvěru vůči zásahům státu v internetovém prostředí. V tomto směru byla dnes na českém internetu překročena nová hranice – bylo zablokováno osm dezinformačních webů. Jde o značně rizikové rozhodnutí a nebezpečný precedens. Může být obhajitelný?

Díky internetu se svobodě slova dostalo úžasných možností. Hlas jednotlivce rázem může zaznít na opačném konci světa a získat pozornost. Dokáže překračovat fyzické hranice i řadu autoritářských omezení, propojuje stejně smýšlející a znásobuje jejich sílu. Internet nabídl obdivuhodnou demokratizační naději a mnohé šance pro dobré úmysly.

Jako všechny nástroje však má i svou odvrácenou stranu – jako nic jiného umí multiplikovat i potenciál nebezpečných a destrukčních aktivit, které prakticky nejdou zastavit bez toho, že by došlo k razantnímu zásahu do osobních svobod jednotlivců nebo skupin. Takové zásahy si mohou nejsnáze dovolit autoritářské režimy, pro něž vláda práva a lidské svobody nic neznamenají. Totalitní Čína provádí sledování, kontrolu a umlčování svých občanů na internetu v masovém měřítku už mnoho let.

Demokratické režimy mají v tomto ohledu nesmírně svázané ruce, naštěstí. A správně na sebe