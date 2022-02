Rusové kolem své ekonomiky vybudovali pevnost. Její zdi mohou nové sankce rychle podemlít

V sobotu večer se lídři západních zemí shodli na další sérii sankcí, které mohou mít pro Rusko fatální důsledky. Kromě omezení přístupu k platebnímu systému SWIFT padnou sankce také na ruskou centrální banku, které se omezí možnosti nakládání s rezervami v cizích měnách.

Rusko má své devizové rezervy v řadě zahraničních zemí, peníze slouží hlavně k nákupu rublu. Centrální banka tak domácí měnu minulý týden stahovala z oběhu a snažila se zamezit oslabování rublu v reakci na ruskou invazi. Tato možnost se teď oslabila a guvernérka Elvira Nabiullinová v pondělí řekla, že centrální banka na propad měny nijak nereagovala. Na koupi jednoho dolaru je tak teď potřeba více než sto rublů.

Ještě před osmi lety byla v západních zemích většina zahraničních měn držena centrální bankou. Od té doby se struktura dost proměnila – ruští centrální bankéři velkou část rezerv přesunuli do zlata nebo čínských jüanů.

Moskva drží čtvrté největší rezervy ze všech zemí vůbec, jejich množství přitom začala významně navyšovat právě po roce 2014. Motivací byla zkušenost z odvetných kroků po anexi Krymu, které jí už tehdy ztížily přístup na finanční trhy. Ne ale zdaleka v takové míře jako nyní.

Ruská centrální banka podle dat z loňska stále drží polovinu svých deviz v západních zemích, kde je protiputinovská koalice chce nechat zmrazit. Podle dat z loňského června má centrální banka stále přes šestnáct procent svých aktiv v dolarech a více než 32 procent v eurech, což celkem odpovídá více než 300 miliardám dolarů.

„Zmrazí se transakce a centrální banka nebude moci ‚využívat‘ aktiva,“ uvedla ve společném prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. V kombinaci s negativní náladou na trzích celá situace vede k prudkému oslabování ruského rublu. Ten tak bude následovat hodnotu ruských akcií, pro Rusko to bude také znamenat výrazné zdražení dovozu.

Právě zhoršení situace na světových trzích znamená, že Kremlu nemusí pomoci ani zbývající devizové rezervy. Rusko sice bude moci obchodovat přes Čínu, i to se mu ale prodraží. Rostoucí ceny plynu a ropy dopady na ekonomiku jen zmírní. „Mohou to chvíli zvládat. Ale čím déle to