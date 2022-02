Každým kubíkem plynu financujeme válku. Odstřihněme Rusy od SWIFT, i když nás to zabolí, vyzývá Niedermayer

Americký prezident Joe Biden včera vyhlásil nové protiruské sankce za útok na Ukrajinu. V pátek nad ránem nová omezení vůči Rusku zveřejnila také Evropská unie. Jak toto nové kolo sankcí hodnotíte?

Dobrou zprávou je, že se Evropská unie, Spojené státy nebo Velká Británie dokážou na společném postupu směrem k chování Ruska dohodnout. Ne vždy to bývá zvykem, takže jde o obrovský úspěch.

Už menší úspěch ale představuje malá razance přijatých opatření. Možná to vyplývá z logiky fungování západních demokracií. Než se na něčem dokážeme shodnout, už jsme za Ruskem pozadu. Kroky, které jsme přijali teď, by byly fajn před dvěma třemi dny. Dnes nevypadají dobře a v dalších dnech nad nimi možná zavládne zklamání. Teď jsme v situaci, kdy v sankcích postupujeme správným směrem, ale měli jsme udělat víc.

Mohl byste konkrétně zhodnotit některé z nových sankcí? Evropská unie i Spojené státy například mluví o zmrazení aktiv vybraných ruských bank na Západě. Jak moc to může ruský režim zabolet?

Já bych zdůraznil, že žádné finanční, politické nebo diplomatické sankce nezastaví to, co se teď děje na Ukrajině. Sankcemi bojujeme o to, abychom