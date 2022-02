Nevyloučení Ruska z globální platební aliance nasvítilo rozkol ve společných záměrech Západu, píše Jonathan Guthrie v komentáři Financial Times.

Financial Times: Západní sankční koalice se štěpí v názorech na odstřihnutí Ruska od systému SWIFT

Joe Biden a Boris Johnson zavedli nové tvrdé finanční sankce proti Rusku, jako by se jednalo o vojenskou odvetu. Ani v jednom z těchto balíčků však nebylo nic, co by Vladimir Putin nemohl již předem ignorovat jako přijatelnou cenu za invazi na Ukrajinu.

Neúspěšná snaha