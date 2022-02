Transformace elektřiny v umění. Kunsthalle manželů Pudilových začíná ve velkém stylu

Na významu Kunsthalle moc nemění skutečnost, že její majitelé, manželé Pudilovi, jsou kritizováni za původ svých peněz. Jak jsme zrekapitulovali, podnikatel Petr Pudil byl několik let majitelem podílu v neslavně známé Mostecké uhelné. Nebyl však podle dosavadních poznatků účastníkem jejího vytunelování, což ovšem aktivistům nebrání hovořit o něm jako o uhlobaronovi, který chce pouze vyprat peníze prostřednictvím bohulibé instituce.

Zdařilá rekonstrukce, nebo kamufláž?

Není to jediná kontroverze spojená s Kunsthalle. Ochráncům architektonického dědictví se nelíbí, že z původní budovy Zengerovy trafostanice zůstaly jen obvodové zdi a že ve skrytu za hřebenem střechy byla hmota původní stavby výrazně navýšena. Původně tu měl být hotel. V obavě z příliš velkých zásahů do budovy podal Klub za starou Prahu návrh na prohlášení budovy kulturní památkou a ministerstvo kultury mu v roce 2015 vyhovělo. Ani to však nezabránilo odstranění celého vnitřku budovy. The Pudil Family Foundation to vysvětluje bezpečnostními důvody – před sto lety byla prý použita nestabilní hlinitanová varianta betonu, který hrozil zřízením.

Pudilovi se nakonec rozhodli