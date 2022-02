Reportáž: Válka vyhání Ukrajince ze země, muže nepustí. Čekání, chaos a loučení na hranicích

Tisíce Ukrajinců se pokoušejí před válkou dostat ze země. Silnice na západní hranice jsou ucpané, lidé čekají často s celými rodinami včetně dětí desítky hodin v kolonách. Reportéři Deníku N v noci na pátek mluvili s lidmi, kteří se snaží dostat přes hraniční přechod na hlavním tahu ze Lvova do Polska. Na přechodu panuje chaos. Situaci komplikuje zákaz vycestování pro muže od osmnácti do šedesáti let.