Západ by se měl stydět. Pokud si nedáme pozor, tohle je jeho konec

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Proč Evropská unie selhala jako geopolitický aktér.

V jakém nové světě jsme se to teď ocitli.

Proč by se Západ měl stydět.

Včera jste na Twitteru uveřejnil příspěvek, v němž o ruském útoku na Ukrajině píšete: „Byl jsem skeptický. Mýlil jsem se.“ To zní, jako že jste nečekal, že Rusko napadne Ukrajinu, rozumím tomu správně?

Přesně tak. Podcenil jsem Putinovu připravenost jít do rizika, a když se dnes dívám na to, co se děje, je mi to líto.

Myslel jsem si, že