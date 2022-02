Strach z války zapnul naše radary. Je normální cítit úzkost, ale nejsme bezmocní, říká krizová terapeutka

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak v souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu pracovat se svými pocity.

Co nám může v této chvíli pomoci.

Jak o válce mluvit s dětmi.

Proč je důležité uchovat si víru v dobré konce.

Jak současnou situaci hodnotí také psycholog ministerstva vnitra Štěpán Vymětal.

Dnes ráno jsme se probudili do války, Rusko zaútočilo na Ukrajinu ležící od nás jen několik stovek kilometrů. Velká část z nás prožívá úzkost a strach. Jak s těmito pocity naložit?

Je dobré si uvědomit, že nemůžeme hledat řešení. Je to velká věc, kterou my nevyřešíme, i kdybychom chtěli. Potřebujeme tu situaci zpracovat, zaujmout k ní stanovisko, mít adekvátní informace, mít možnost sdílet své prožitky s druhými lidmi.

Ale také zkusit zachytit prvky paniky, které můžeme cítit a která je oprávněná, protože my teď nedohlídneme na konec a nevíme, jak vše dopadne. Je dobré zachytit obavy, které nás předbíhají o spoustu kroků a jež nemůžeme mít v této chvíli zkrocené. Vědět o tom, že máme zranitelná místa, kterými padáme do katastrofických představ. A sdílet je, mluvit o tom s druhými lidmi.

Dva roky jsme žili v napětí spojeném s pandemií koronaviru. Válka na Ukrajině přišla v době, kdy mnozí z nás věřili, že se budou moci znovu nadechnout a nabrat ztracené síly. Jak se postavit tomuto?

Nemám žádné vítězné řešení. Máte pravdu, že z jedné nejistoty teď padáme do druhé. covid-19 měl chvíle, kdy jsme nikdo nevěděli, jak to dopadne, jestli to není další morová rána. Nevěděl o něm nikdo nic, ani my pomáhající. Byli jsme v tom všichni naslepo.

Jsme tím oslabeni, někteří hodně, je to další závaží. Některé situace ale nelze řešit jinak než