Všichni Rusové nejsou lhostejní. „Stydíme se,“ volají lidé v ulicích i některé celebrity

Televizní obrazovka, lhostejná společnost i mrtvá opozice jsou největšími spojenci ruského prezidenta Putina. Jediný, kdo by teď mohl zastavit válku v Evropě, je ruský občan. A ten není na skladě. Část ruské inteligence se ale probudila a volá do světa: „Promiňte! Nemůžeme s tím nic dělat!“ Ti nejstatečnější vyšli do ulic a hned dostali želízka.