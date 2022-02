Pánek: Zaskočil nás rozsah války, na Ukrajině ale chceme zůstat, dokud to půjde

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jakou pomoc napadené Ukrajině poskytne Člověk v tísni.

Zda jsou zaměstnanci organizace působící na území Ukrajiny v nebezpečí.

Kdo je teď nejvíce ohrožen.

Co vzkazuje Šimon Pánek lidem, kterým by vadili ukrajinští uprchlíci.

Četla jsem vyjádření regionálního ředitele Člověka v tísni pro Východní partnerství a Balkán Petra Drbohlava, že vaše tamní aktivity byly pozastaveny, protože prioritou je bezpečnost vašich zaměstnanců na Ukrajině. Jsou vaši lidé přímo v místě, kde se dnes útočí?

K té otázce bych doplnil, že v této chvíli žádná pomoc – snad kromě lékařské obětem útoků – akutně potřeba není. Ta potřeba se samozřejmě projeví během několika dní. To už bude také jasné, jak bude vypadat situace v obsazených částech Ukrajiny.

To všechno nevíme, agrese je úplně na začátku. Z krátkodobého hlediska se pomoc dá pravděpodobně nakoupit v místě. Ale opět – závisí to na počtu lidí, kteří se dají do pohybu z východu Ukrajiny, eventuálně z Kyjeva směrem na západ.

A dlouhodobě?

Dlouhodobě to je ještě nejistější. Země, které se ocitnou dlouhodobě ve válce, jsou pak v takovém stavu, že samozřejmě potřebují pomoc zvenčí. To jsou typické konvoje, které vozí pomoc do různých částí země, kam se dá zajet. Někam se zajet samozřejmě nedá. To všechno uvidíme.

A to je druhý důvod, proč v tuto chvíli nic neděláme. Teď nejde o akutní pomoc. Jinak náš tým, to znamená klíčoví manažeři, převážně Ukrajinci a několik cizinců, je v této chvíli v Kyjevě a zvažujeme relokaci na západ Ukrajiny, kde by mohli zůstat operabilní.

A přibližně sto našich standardních zaměstnanců jsou lidé z východní Ukrajiny. Z nich tam někteří zůstali a někteří se rozhodli odjet a jsou na cestě na západ.

Máte o nich informaci, že jsou zatím všichni naživu?

Nemáme rozhodně vyčerpávající informace. Nemáme ale zároveň informace, že by někdo z nich byl zasažen útokem nebo byl v bezprostředním ohrožení. Není šance být teď v kontaktu se sto lidmi na východě Ukrajiny.

Už se ví, co rozhodne o tom, zda váš základní tým v Kyjevě zůstane?

To se neví. Rozhodne se to dnes odpoledne. A důvody jsou opět dva. Jednak