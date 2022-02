Jak pomoci Ukrajině? Přinášíme souhrn tipů

Člověk v tísni zřídil sbírku SOS Ukrajina



Na pomoc lidem na Ukrajině zřídila nezisková organizace Člověk v tísni sbírku SOS Ukrajina. „Všechny peníze z ní půjdou přímo lidem na Ukrajině, aby si mohli nakoupit věci nutné pro život. Nechceme to za ně rozhodovat, mohou si pořídit, co chtějí – má to omezení, nemohou si koupit alkohol, cigarety. Ukrajina má zatím fungující trh, což se ale může změnit,“ popisuje mediální koordinátor Člověka v tísni Petr Štefan s tím, že organizace je připravena poskytovat na místě humanitární pomoc – například zajištěním potravinových balíčků, základních potřeb nebo asistencí při hledání zázemí pro lidi, kteří se v zemi přesouvají kvůli válce. V dalším sledu by měla následovat pomoc uprchlíkům v okolních státech.

„Počítáme s tím, že by hodně lidí utíkalo za hranice Ukrajiny, takže bychom pomáhali například na Slovensku nebo v Polsku a případně i v České republice,“ dodává Štefan.

„Situace je úplně nová, vládne chaos a je nebezpečné cokoliv dělat, tudíž jsme stávající aktivity na Ukrajině v tuto chvíli pozastavili. Všichni naši zaměstnanci jsou v pořádku a jakmile to situace umožní, jsme připraveni co nejrychleji opět pracovat,“ vysvětluje Štefan.

Organizace působí na Ukrajině od roku 2014 – hlavně na východě, podél linie dotyku území, která byla pod kontrolou ukrajinské vlády a proruských separatistů. „Teď jsme připraveni operativně pomáhat kdekoliv na území Ukrajiny,“ dodává mluvčí.

Na transparentním účtu nové sbírky se zatím za poslední dva dny sešlo na 32 milionů korun. Z toho 21 milionů přispěla skupina českých investorů Pale Fire Capital. Zbytek poslali drobní dárci.

Na Ukrajinu nyní podle Štefana nemá smysl vozit materiální pomoc, protože v zemi všechno potřebné je, ale nejvíce nyní pomůže finanční příspěvek, aby si lidé mohli vše potřebné nakoupit.

„Ruskou agresi vůči Ukrajině odsuzujeme, z našeho pohledu je to největší bezpečnostní hrozba v Evropě od druhé světové války. Odpovědí na akt agrese by měly být velmi tvrdé sankce západních států vůči Rusku,“ dodává Petr Štefan.

Lékaři bez hranic jsou připraveni pomoci ve válečných oblastech

Na pomoc Ukrajině se připravuje také organizace Lékaři bez hranic. Zdravotníci v zemi působí již nyní, například v Žitomiru léčí pacienty s tuberkulózou. Jejich týmy pracují na východě země, v zasažené luhanské a doněcké oblasti se věnují pacientům s HIV a poskytují psychologickou péči.

„Stávající válečnou situaci na Ukrajině monitorujeme a jsme připraveni v případě potřeby naše aktivity rozšířit. V tuto chvíli máme na Ukrajině zhruba 180 zdravotníků, nejvíce jsou ve válečných oblastech potřeba chirurgové, anesteziologové a psychologové,“ říká Tomáš Bendl, tiskový mluvčí Lékařů bez hranic.

Stát shání ubytování pro případné válečné uprchlíky

Kdo má možnost ubytovat válečné uprchlíky, může se obrátit na speciálně zřízený e-mail Správy uprchlických zařízení. Instituce shání spíš ubytování hromadnějšího typu, jako jsou ubytovny, penziony nebo hotely, ideálně i se stravováním. Na e-mail ubytovaniukrajina@suz.cz se ale mohou lidé obracet i s jinými nabídkami pomoci.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ocenil, že čeští občané projevili už nyní velkou vlnu solidarity. „Přijímáme od lidí z celé republiky nejrůznější nabídky pomoci. Týká se to ubytování, darování nejrůznějších předmětů a vůbec zajištění života těch případných příchozích,“ popisuje Rakušan.

Tady budou moct bydlet váleční uprchlíci z Ukrajiny. @brnostred pro ně okamžitě vyčlenilo 10 bytů, dalších 10 připraví do týdne, až 40 do měsíce. Chystají se i další formy pomoci – např. zdravotnická. Víc @UdalostiBrno v 18 h na ČT1 pic.twitter.com/7aFD6BLs7T — Barbora Měchurová (@Mechurova_CT) February 24, 2022

Červený kříž poskytuje Ukrajině zdravotnický materiál

„Čeští občané mohou pomoci hlavně finančními dary, informace najdou na webových stránkách Červeného kříže,“ uvádí prezident organizace Marek Jukl.

„Teď jsme se zaměřili na poskytování zdravotnického materiálu ukrajinskému Červenému kříži, vycházíme z jejich aktuálních potřeb. Kompletujeme dodávky takzvaných trauma setů, kterých bude přes 3500. Část už je na místě a bude následovat dodávka dalšího materiálu pro mobilní zdravotnické týmy ukrajinského Červeného kříže – například automobily, které budou sloužit jako mobilní ambulance a pro převoz raněných,“ vysvětluje Jukl s tím, že organizace dodá také další zdravotnický materiál – chirurgické sety, nosítka, stany či navigační prostředky.

„Druhá dodávka byla v plánu na počátek března, protože jsme netušili, že situace takto rychle vyeskaluje. Takže se to budeme snažit urychlit,“ říká prezident Červeného kříže.

Jestli bude organizace v Česku vyhlašovat materiální sbírku, Jukl v tuto chvíli nedokáže říct – záleží prý, jaké budou potřeby ukrajinského Červeného kříže. „Jestli budeme potřebovat nějaké dobrovolníky bude záviset na tom, zda budeme na našem území řešit péči o uprchlíky. To ještě nevíme, ale začínáme se na to připravovat. V takovém případě vydáme na webu výzvu,“ dodává Jukl. Ukrajinský Červený kříž má podle něj personálu dost, chybí mu především materiál.

ADRA vybírá peníze na vouchery

Finanční sbírku vyhlásila také humanitární organizace ADRA. „Peníze jsou nyní nejlepší možnost, jak Ukrajině pomoci. Zatím neuvažujeme o spuštění hmotné sbírky, protože je to logisticky mnohem složitější,“ říká Andrej Arvensis, který má tento projekt na starosti.

Pracovníci ADRA dosud pomáhali ve východní části Ukrajiny fyzicky na místě, například se podíleli na opravách zničených domů. Stávající situaci ale vyhodnotili jako bezpečnostní riziko, a organizace proto tyto projekty pozastavila. V tuto chvíli se soustředí na spolupráci se svou ukrajinskou pobočkou, která operuje na místě.

„Peníze, které lidé v rámci této sbírky pošlou, využijeme na finanční vouchery, za které si mohou lidé koupit základní potraviny, hygienické potřeby a podobně. Obchody jsou na Ukrajině zatím stále otevřené. Počkáme, až se vybere určitá částka, kterou pak pošleme naší ukrajinské pobočce. Ta za peníze nakoupí vouchery a předá je potřebným,“ dodává Arvensis.

Jednotný portál pro sbírky

Nadace Via provozuje online portál pro snadné darování Darujme.cz. „Nezakládáme tentokrát svou vlastní sbírku, ale poskytneme naše znalosti a schopnosti organizacím, které se humanitární pomocí zabývají dlouhodobě nebo na Ukrajině už pomáhají,“ říká k tomu ředitel nadace Zdeněk Mihalco.

Zájemci tak přes Darujme.cz mohou přispívat organizacím jako ADRA, UNICEF, Člověk v tísni, Charita Česká republika nebo organizaci Post Bellum, z jejíž sbírky poputují peníze ukrajinské organizaci Come Back Alive.

Vnitro: lidé z Ukrajiny nemusí pobytové oprávnění řešit hned

Ukrajinské občany, kteří se nacházejí v tuzemsku, ministerstvo vnitra informuje, že pobytovou situaci na území České republiky v souvislosti s konfliktem není nutné řešit okamžitě. „Pokud vám končí pobytové oprávnění, které nelze dále prodloužit, na území můžete setrvat,“ píše resort na svém webu.

Ministerstvo také vyzývá, aby lidé počkali na další informace, zveřejní je na svých stránkách. „Občané Ukrajiny, kteří mají biometrický pas, mohou do České republiky přicestovat bezvízově,“ informuje ministerstvo.

Účet ukrajinského ministerstva obrany

Lidé také mohou posílat finanční příspěvky na účet ministerstva obrany Ukrajiny. Prostředky půjdou na logistiku a poskytování lékařské pomoci. Na možnost upozornila ukrajinská ambasáda v České republice.

Vysoké školy nabízejí pomoc nejen akademikům

Vlastní sbírku na pomoc určenou na vzdělávací a humanitární účely vypsala Masarykova univerzita. „Dlouhodobě v rámci svých možností nabízí studentům a akademikům v reakci na násilí nebo perzekuční postup vůči těm, kteří vyjadřují nesouhlas s nedemokratickými postupy, pomocnou ruku. Nyní je Masarykova univerzita připravena projevit svou solidaritu i občanům Ukrajiny,“ stojí na webu školy.

Univerzita Karlova vyhlásila, že je připravená i nadále přijímat studenty z Ukrajiny, stejně jako z jiných světových zemí, kde čelí represím nesvobodných režimů. Na univerzitě mohou studovat za částečné podpory Stipendia Václava Havla. Nyní pobývá na Univerzitě Karlově zhruba 830 studentek, studentů, stážistek a stážistů z Ukrajiny.

Také Univerzita Palackého (UP) je v případě další eskalace konfliktu na Ukrajině připravena pomoci ukrajinským studentům i zaměstnancům, kteří pobývají v Olomouci.

Podle rektora UP Martina Procházky jde o jednoznačný projev solidarity se zemí, která si svobodně vybrala evropskou cestu a prozápadní orientaci. Případnou pomoc a veškeré potřebné aktivity bude koordinovat Dobrovolnické centrum UP.

„Domlouváme spolupráci s tlumočníky, psychology, právníky a dalšími, jejichž pomoc by v případě vypuknutí konfliktu mohla být potřebná,“ uvedl rektor UP Martin Procházka.

Stručně: České humanitární organizace pořádají finanční sbírky na pomoc Ukrajině.

Pomoc vyhlásilo i ministerstvo vnitra, lidé mohou nabízet například ubytování uprchlíkům.

Český červený kříž shání zdravotnický materiál, jiné organizace vybírají finanční prostředky.

Vlastní sbírku vypsala například Masarykova univerzita.