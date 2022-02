Putinova dezinformační kampaň je překvapivě primitivní, ani si s tím nedali práci, říká bojovník se lžemi

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak bude nyní Kreml šířit dezinformace, aby obhájil svou invazi na Ukrajinu.

Jak se bude dění na dezinformační scéně lišit od konfliktu v roce 2014.

Co budou nyní prokremelské kanály v Česku dělat.

Víme, co bude pro českou bezpečnost znamenat současná ruská agrese vůči Ukrajině?

Dokážeme odvodit, co to pro nás bude znamenat. A to podle toho, co Rusko dělá ve státech, které částečně obsadilo, ve státech, které kdysi byly součástí Sovětského svazu. Dá se to odvodit z toho, co dělá v Pobaltí. A o totéž se nyní bude snažit i u nás.

Co to nyní bude znamenat pro Česko a jeho bezpečnost?

Bude se snažit o to, aby celý stát dostal do své sféry vlivu, aby se co nejširší část vedení státu a společnosti přiklonila politicky a názorově na stranu Kremlu, do jejich sféry vlivu. Ideální by pro současné vedení Ruska bylo, aby třeba Česká republika vystoupila z NATO a Evropské unie a ztratila ochranný deštník.

Což je ale naše bezpečnostní garance, a tak bychom se tomu měli bránit.

Přesně tak. Jde o to, že Kreml se snaží, aniž by s námi vedl otevřený konflikt, aby se všichni oslabili. Kremelské vedení s drzostí nutí ostatní kolem, aby byli co nejslabší, a tím pádem co nejovlivnitelnější Ruskem. A současně se samo snaží být co nejsilnější. Je to takové politické chucpe.

Tohle všechno se dá nazvat hybridním působením na Českou republiku. Dá se to tak nazvat?

Jistě. Je to