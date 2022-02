Česko otálí se zákonem, který trestá agresory po celém světě. Expert vyzývá k rychlosti

Zákon pojmenovaný po ruském právníkovi Sergeji Magnitském, který zemřel v roce 2009 ve vězení, by české vládě umožnil sankcionovat jakéhokoliv jednotlivce či firmu kdekoliv na světě za porušování lidských práv. Česko by je mohlo potrestat například zákazem vstupu či zmrazením aktiv – záleželo by na kritériích, která by zákonodárci stanovili.

Přijetí zákona od roku 2019 prosazoval současný ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který byl v té době opozičním poslancem. Návrh však neměl příliš velkou podporu tehdejší vlády Andreje Babiše (ANO). „Nevím, o čem mluvíte,“ reagoval šéf ANO na dotaz, proč