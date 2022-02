Obáváme se, že vidíme jen špičku ledovce, říká děkanka o sexuálním obtěžování na Filozofické fakultě

Lingvistka Eva Lehečková nastoupila do čela Filozofické fakulty Univerzity Karlovy teprve v únoru. Ještě předtím se jí ale dostala na stůl svědectví dívek, které popisují obtěžování a ponižování vyučujícím – Petrem Christovem z Katedry divadelní vědy. V rozhovoru s Deníkem N děkanka popisuje, jak fakulta v případu postupuje.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Jak děkanka na podezření reagovala?

V čem je podle ní chování vyučujícího problematické?

Kam se mohou obracet lidé, kteří ve škole čelí nepříjemným situacím?

Jak podobným problémům předejít na fakultě a na celé univerzitě?

Jak ošetřit partnerské vztahy mezi vyučujícím a studentem?

Ještě jste ani nezačala působit jako děkanka a už se vám na stůl dostala kauza údajného sexuálního obtěžování tří studentek ze strany vyučujícího, konkrétně pedagoga z Katedry divadelní vědy. Jak jste reagovala?

Poprvé jsem o tom slyšela v době, kdy studenti začali řešit, zda s tím lze něco dělat. Neměli jsme v ruce žádné výpovědi studentek, nebyly nahrané, přepsané, neměli jsme od nich plné moci. To se řešilo až v průběhu. Tehdy jsem jen věděla, že studenti tvrdí, že je to vážné. Až když se mi do rukou dostaly konkrétní výpovědi, uvědomila jsem si šíři problému a jeho systematičnost. Mou první reakcí bylo velké překvapení, především s ohledem na vzorec, který se tam vyjevoval.

Studenti katedry zareagovali velmi zrale – oslovili studentskou kurii akademického senátu a vybraného studenta, v té době jsem ještě nic nevěděla. Oslovený student věřil, že když mě bude postupně informovat, bude se to řešit, byť až po mém nástupu do funkce děkanky.

Takže jsem byla až ten třetí v pořadí, kdo se o tom dozvěděl a měl za úkol zachovat se rozumně.

O co v případu jde Filozofická fakulta Univerzity Karlovy kvůli sexuálnímu obtěžování několika studentek stáhla z výuky Petra Christova z Katedry divadelních věd. Studentky ve svých svědectvích, které mají vedení univerzity i Deník N k dispozici, popisují obtěžování a ponižování nejen v soukromí, ale i během výuky. Kvůli dlouhodobému a problematickému intimnímu poměru studentka nakonec školu opustila a další příběhy naznačují, že nebyla sama. Christov vše popřel a označil se za oblíbeného a profesionálního pedagoga.

Rozhodli jste se každopádně být velmi otevření, vybrali jste si transparentnost vůči studentům i veřejnosti. Kam doufáte, že to povede?

Jsem dost upřímný a přímý člověk, takže je to součástí mé přirozenosti. Nechtěli jsme vypadat, že věc neřešíme a zametáme pod koberec, protože to neděláme. Samozřejmě se musíme pohybovat v pracovně-právních lhůtách, na proběhnuvších kauzách nejen v akademickém prostředí bylo ale nejhorší to ticho v mezidobí, než instituce přiznala, že má problém. Tomu jsme se chtěli vyhnout.

Podle výpovědí se nám nezdálo, že by byl podnět studentů neopodstatněný. Od otevřenosti čekáme větší pocit bezpečí uvnitř instituce, to je asi to hlavní.

Vyslechli jste studenty, nasbírali svědectví a důkazy, pak až jste oslovili druhou stranu. Proč jste zvolili tenhle postup?

Myslím, že je to dané shodou okolností. Na začátku roku akademičtí pracovníci typicky čerpají dovolenou nebo volno na služební cesty, což byl případ i dotčeného pedagoga. Prostě se nám nepovedlo dříve sejít. Zároveň ale bylo dost kritické, abychom se sešli v tomto týdnu, protože jsme chtěli kolegu stáhnout z výuky. Ať už se to pracovně-právně bude řešit jakkoliv, do dořešení té věci nechceme, aby byl v kontaktu se studenty.

Tento týden tak nastal první moment konfrontace. Zároveň ale byla svědectví o nestandardním chování pedagoga tak diverzifikovaná a četná, že podle nás neexistuje obhajoba, která by výrazně zvrátila zvolený postup.

Jaký postup jste tedy zvolili?

Schůzka s panem docentem Christovem za účasti vedoucího katedry docenta Martina Pšeničky proběhla v úterý. Pan docent