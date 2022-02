„Vybírá si rozbité holky, které ještě víc ničí.“ Studentka popsala zkušenost s pedagogem

Filozofická fakulta UK stáhla z výuky pedagoga Petra Christova z Katedry divadelní vědy poté, co několik studentek vypovědělo, že je sexuálně obtěžoval a veřejně ponižoval. Vyučující v reakci odmítl, že by na kohokoli „negativně a nevyžádaně působil“. Deník N přináší rozhovor s jednou z žen, které tyto zkušenosti popsaly.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme: Proč se studentka rozhodla o své zkušenosti promluvit

Jak její vztah s pedagogem vznikl a jak se vyvíjel

Jak se k ní pedagog choval při výuce

Jak postupoval při výuce vůči jiným

Co od zveřejnění očekává

Zda ji stále kontaktuje

Identitu studentky redakce zná, s ohledem na citlivost tématu ji ale nezveřejňuje. Její výpověď potvrzuje i soukromá korespondence mezi ní a učitelem, kterou má Deník N k dispozici, svědectví dalších studentů a studentek i vedení školy. „On si vybírá někoho, o kom ví, že mu bude moct ublížit a ponižovat ho. V mém případě nejen verbálně,“ popsala studentka v otevřeném rozhovoru.

Rozhodla jste se veřejně promluvit, ale nechcete odhalit svoji identitu. Proč?

Protože jsem z té školy odešla, je to minulost, jsem jinde a nechci s ním být spojovaná. On se rád prezentuje tak, že má všude známé a kamarády, že se mu v oboru nevyhnete. Bojím se, jak zareaguje jeho okolí. Nechci s ním být spojovaná. Mít nálepku.

Přesto jste se k veřejné výpovědi odhodlala. Co vás k tomu přimělo?

Rozhovor se studentkou prvního ročníku. Vyprávěla mi, jak ji docent Christov hned poté, co vyšla z místnosti, kde se konalo druhé kolo přijímacího řízení, napsal do soukromé zprávy na Instagramu, že je přijatá. Oficiálně se to dozvěděla až mnohem později. On jí pak psal celé léto, zval ji na víno a na výlet na Lipno. Zírala jsem na ni a došlo mi, že v tom pokračuje a že to bude dělat dál.

Co vám na tom vadilo?

Cítila jsem se brutálně