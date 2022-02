„Je nás 72, můžeme mluvit 1440 minut.“ Opozice chce obstrukcemi zablokovat škrty ve zdravotnictví

Vláda chce v rámci úspor škrtnout 14 miliard ve zdravotnictví. Plánuje, že by od července snížila platby za každého státního pojištěnce o 400 korun. Záměr kritizují nejen odbory a lékařská komora, proti je také opozice, která plánuje při projednávání zákona podobně dlouhé průtahy jako u jednání o pandemickém zákonu.

Největších úspor ve státním rozpočtu chce vláda Petra Fialy dosáhnout ve zdravotnictví. Plánuje, že od července začne platit za státní pojištěnce (děti, důchodce, nezaměstnané nebo matky na rodičovské dovolené) o 400 korun menší částku do zdravotního pojištění. Celkově tak pojišťovny přijdou o 14 miliard korun oproti tomu, co schválil kabinet Andreje Babiše.

Vláda, která o snížení jedná právě dnes, počítá s tím, že pojišťovny výpadek zaplatí ze svých rezerv – na účtech mají dohromady kolem 50 miliard korun. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zopakoval, že v žádném případě nedojde ke zhoršení zdravotní péče.

Pojišťovny, lékařská komora i zdravotnické odbory ale upozornily, že vyčerpání rezerv pojišťoven je velmi rizikové. Do budoucna totiž hrozí ještě větší zadlužení. Navíc na podzim může přijít další vlna covidu.

Nyní se k protestům odborníků přidali také opoziční politici. Aby škrty mohly začít platit, musel by být přijat nový zákon. „Jde o nový zákon, který musí projít klasickým schvalovacím kolečkem,“ konstatoval náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. Návrh tedy poté, co ho schválí vláda, zamíří do Sněmovny, kde musí projít třemi čteními, načež jej musí schválit Senát.

To vše dává opozici velký prostor pro rozsáhlé obstrukce. Poslanci ANO chtějí udělat všechno pro to, aby nová legislativa neprošla.

„Tahle vláda se chystá sebrat nejvíce peněz právě zdravotnictví. Je to absolutní