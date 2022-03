Elitní spolek ovládl životy mladých, „odpadlíci“ trpí traumaty z intimností a manipulací

Danielovi bylo šestnáct let, když na jeho školu přišlo v roce 2002 pozvání do výběrového spolku pro mladé intelektuály. Nadaný student gymnázia z menšího města to bral jako výzvu, dopis měl navíc logo Českého rozhlasu. „Byla tam prosba, aby učitelé vybrali toho, o kom si myslí, že je nejlepším reprezentantem svojí generace,“ vzpomíná po letech Daniel (jeho jméno jsme pro účely článku změnili, stejně jako u ostatních, kteří jsou uváděni jen pod křestním jménem).

S pocitem vlastní výjimečnosti se proto stejně jako dalších zhruba sedmdesát mladých lidí zúčastnil dvoukolového výběrového řízení. Motivace uspět byla podle něj veliká. „Od počátku to bylo nastavené tak, že tohle jsou ti nejchytřejší a my jsme měli zkusit, jestli v tom obstojíme,“ líčí Daniel, který o pár měsíců později dorazil na první setkání – takzvané konzilium – a postupem času se zapojil do většiny akcí společenství zvaného Škola Aria.

Z jejího fungování byl zprvu nadšený. Zaujaly ho přednášky a diskuse se slavnými osobnostmi, jako byl Václav Havel, Petr Pithart nebo filozof Ladislav Hejdánek. Bavilo ho psát eseje, diskutovat a celkově se rozvíjet. Měl pocit, že mu společenství pomáhá hledat správnou životní cestu, a našel v něm řadu přátel.

„Je to prostředí, které dává významnou podporu lidem hledajícím smysl života. Pomáhá tříbit názory, věřit si, že dělám správné věci. Přišlo mi to zásadní,“ vysvětluje zpětně, proč ve Škole Aria zůstal sedmnáct let, přestože by dnes některé momenty z této doby raději vymazal.

Danielovi učarovala hlavně osobnost o dvacet let staršího zakladatele školy a duchovního vůdce Pavla Ryjáčka, který v té době pracoval právě v Českém rozhlasu. Když ho proto o rok později jeho vzor začal osahávat a nakonec spolu měli orální sex, mladý člen znejistěl. V té době za sebou neměl moc sexuálních zkušeností, ale přitahovaly ho ženy. Ryjáčkovi v e-mailu napsal, že nechce zklamat jeho důvěru, ale na toto není připravený a nepřipadá si dost zralý.

Ryjáček mu poděkoval za velkou vyspělost a sdělil mu, že počká, až bude připravený. „Přestože jsem žádnou iniciativu nevyvíjel, stejně jsem v tom byl za rok znovu. Objevily se tam opakované zážitky a já jsem se dostal do hrozně velkého vnitřního pnutí. Věřil jsem mu, ale nechtěl jsem to a nelíbilo se mi to, snažil jsem se však v jeho očích neupadnout. Moje snaha byla hodně sebepopíračská,“ popisuje. Intimnosti mezi nimi probíhaly s většími přestávkami celou dobu, kdy byl součástí společenství.

Asi rok po prvním sexuálním zážitku se Daniel odhodlal svěřit Ryjáčkovi s tím, že se cítí být hodně sevřený a že se kvůli jeho velké autoritě přetvařuje. Z rozhovoru se svým vzorem si odnesl, že přetvářka je chyba a že se musí chovat spontánně a autenticky. Proto později Daniel na jedné ariánské akci přiznal, že se mu nelíbí Bachovy skladby.

Ryjáček však z něj před ostatními prý udělal burana z maloměsta, u kterého se „konečně ukazuje, jak to vypadá, když