Pointa N: Co bude záminkou pro Putina a invazí pro Zemana?

Proruští separatisté si nárokují dokonce i území, které kontroluje ukrajinská armáda. Pro ruského prezidenta Vladimira Putina to může být záminka pro další „mírotvornou“ akci. Pak by třeba i Miloš Zeman už mluvil o invazi. Česko mezitím dál rozvolňuje, byť ministr zdravotnictví varuje, že je covid-19 „stále“ smrtelnou nemocí.

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Markéta Boubínová.

Hranice republik, které neexistují

Zatímco Ukrajina zavádí výjimečný stav ve všech regionech kromě Luhanské a Doněcké oblasti a povolává do armády záložníky ve věku od 18 do 60 let, vůdce samozvané Doněcké lidové republiky (DNR) Denis Pušilin už uvažuje o tom, komu přidělí funkci velvyslance v Rusku. Na své první tiskové konferenci po uznání suverenity DNR Ruskem prohlásil, že “republika“ se rozkládá v hranicích Doněcké oblasti. Když pomineme to, že je to pošlapání všech mírových smluv i mezinárodního práva, stále nám zbývá další fakt – Doněckou oblast totiž ze 70 procent kontroluje ukrajinská armáda. Totéž se týká i sousední Luhaňské oblasti, na kterou si dělá nárok další separatistická „republika“.

Kreml v tomto směru včera mlžil a nikomu nebylo jasné, které hranice obou „republik“ vlastně uznává, zda území kontrolované separatisty, či celé oblasti (separatisté ovládají jen zhruba třetinu) . Dnes se nicméně Putin vyjádřil jasně – Rusko uznává obě „republiky“ v hranicích oblastí. Podle předpokladů si tím hezky umetá cestu k tomu, aby mohl oznámit, že Ukrajina okupuje cizí území. Aby měl záminku k vyslání „mírotvorných“ sborů.

Podle francouzského ministra zahraničí Jeana-Yvese Le Driana už má přitom Moskva na hranicích s Ukrajinou 180 tisíc vojáků a napětí navíc zvyšuje „hromadění matoucích a manipulativních akcí“. Ruský prezident je podle Le Driana přímo „odborníkem na řešení těchto různých možností“.

Rusko má dnes ovšem svátek, slaví Den obránců vlasti, a politikové i média tam řeší především sankce, které vyhlásil Západ. Dnes začínají platit ty ze strany Evropské unie, které se tentokrát dotýkají řady významných lidí, například 351 poslanců ruské Dumy, kteří hlasovali pro uznání separatistických ukrajinských území, nebo samotného ministra obrany Sergeje Šojgua. Mezi těmi, kteří už nebudou smět do EU a navíc jejich účty v unijních bankách čeká zmražení, je i mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, která po vyhoštění ruských diplomatů z Česka v souvislosti s kauzou Vrbětice mluvila mimo jiné o „lžích a absurditách“ na české straně.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell původně na Twitteru sankce charakterizoval slovy „konec nákupů v Miláně, oslav v Saint-Tropez a diamantů v Antwerpách“, tweet ale bohužel posléze smazal.

Rusko v reakci Evropě vyhrožuje zvýšením cen energií, zároveň ale zatím tvrdí, že své závazky v dodávkách plynu dodrží.

Zeman má promluvit o invazi

V souvislosti s Ukrajinou a Ruskem se má odehrát hned několik summitů. Premiér Petr Fiala (ODS) zítra večer odletí na jednání Evropské rady do Bruselu a prezident Miloš Zeman se chystá na summit NATO, jehož svolání má přijít v příštích dnech. Zeman na něj nepojede osobně, nýbrž se zúčastní online. Klíčové ovšem je, že podle vládou schváleného mandátu by Zeman měl mluvit o vstupu ruských vojsk na území Ukrajiny jako o invazi.

„Z pohledu České republiky tedy Rusko již zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu,“ píše se v dokumentu schváleném vládou, který detailně popisujeme zde. Ředitel zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák potvrdil, že hlava státu obsah materiálu zná. Zatím ovšem není jasné, zda se jím bude řídit.

V Česku je podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) zhruba 200 tisíc Ukrajinců s dlouhodobým pobytem a asi 60 tisíc s krátkodobým. Těm by v případě další ruské agrese vůči Ukrajině měla vláda umožnit získat povolení pro dlouhodobější pobyt přímo v tuzemsku, nemuseli by pro ně na ambasádu do Kyjeva.

Česko dál rozvolňuje

Od 13. března už nebudeme muset mít v obchodech, v nákupních centrech ani dalších vnitřních prostorech respirátory. Zůstanou nám nicméně ještě v MHD a ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Vláda do té doby snad také dořeší, jak to bude na hromadných akcích. Na těch každopádně hned od začátku března přestávají platit omezení počtu lidí.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) oznámil novinky