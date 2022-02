Říct dnes „Za slušné Slovensko“ je skoro ironie, nikdo už to nepoužívá, ten pojem ztratil na váze. Prostě se vytratil. Tehdy to byla naděje, že se společnost změní k lepšímu, že slovo slušnost dostane normální obsah, že to bude něco znamenat. Dnes to slovo zmizelo, říká Martin M. Šimečka, bývalý disident, dnes československý novinář a veřejný intelektuál. V rozhovoru bilancuje, jak se Slovensko změnilo čtyři roky od vraždy mladého investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, archeoložky Martiny Kušnírové.

Šimečka: Fico by teď šel do vlády s Kotlebovými fašisty. O tom už nemám žádné pochybnosti

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Proč stále spousta Slováků pociťuje frustraci a vrací se k Robertu Ficovi a Petru Pellegrinimu.

Jak funguje nový systém „našeho člověka“.

Co je varování pro všechny, kteří by chtěli demokratizovat společnost ve víře, že některé elity, například soudci, budou vždy sloužit demokracii.

Proč je slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka neřízená střela.

Jak si pamatujete na den vraždy?

Vybavuju si to přesně. Cestou do redakce Denníku N jsem stál na zastávce autobusu a četl si v mobilu zprávy. Myslím, že to bylo pondělí. Přišel jsem do redakce, kde už lidé brečeli. Pak se to ten den valilo ze všech stran, konaly se různé tiskovky, porady. Už tehdy jsem měl pocit, že se něco láme. Že to není jen tak, že se po té vraždě něco stane… Myslím politicky.

Věřil jste tehdy, že se vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové vyšetří?

Zpočátku ne. Dokonce jsem si byl skoro jistý, že se nevyšetří. Ale takové bylo vlastně rozpoložení většiny společnosti. Skoro nikdy