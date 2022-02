Babiš je teď rád, že není premiér a že nevládne s SPD, říká politolog Jan Charvát. Pozice Česka by byla mnohem složitější

Pokud bude ruská agrese proti Ukrajině eskalovat, mohlo by to rozštěpit proruskou scénu v České republice, řekl Deníku N politolog Jan Charvát, který se na Univerzitě Karlově specializuje na politický extremismus. Tuzemská reakce na kroky Kremlu by podle něj byla velmi odlišná, kdyby po volbách zůstal u moci Andrej Babiš (ANO) s podporou SPD.

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Zda ruské kroky zaskočily proruskou scénu v Česku.

Jaký vliv může mít na české veřejné mínění případné stupňování ruské agrese.

Jak by vypadala reakce Česka, kdyby se po volbách udržel u moci Andrej Babiš s podporou SPD.

Jestli se v případě eskalace konfliktu může proruská scéna stát bezprostředním bezpečnostním rizikem.

Jak hodnotíte reakci proruské části české politiky? Miloš Zeman se omezil na konstatování, že „vstup ruských vojsk na území separatistické Doněcké a Luhanské lidové republiky zvyšuje riziko vojenského konfliktu“, Tomio Okamura naopak pokračuje v obviňování Západu, že podněcuje konflikt.

Myslím, že vidíme celkem přesně to, co jsme očekávali. Prezident Zeman použil formulaci, aby nemohl být obviněn, že zastupuje proruský pohled. Tomio Okamura jede tuhle linii celkem otevřeně. Nevím, jestli se Miloš Zeman v současné pozici cítí úplně komfortně, myslím si, že úplně ne, ale není to věc, která by je v tomto momentě stála nějaké zásadní politické body.

Myslíte si, že poslední dění obhájce Ruska zaskočilo? Zeman mluvil před několika dny o tom, že válka nebude.

Myslím, že trochu ano, ale zejména u profesionálních podporovatelů Ruska není problém rychle přeskočit z linie „válka nebude“ do linie „Rusko je v právu, brání svoje lidi“. To je narativ, který už teď slyšíme. Narativy jsou dva. Tento a druhý – celá válka je