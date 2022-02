Ruská invaze na Ukrajinu znovu vyvolala otázky o energetické závislosti evropských zemí na režimu Vladimira Putina. Případné přerušení dodávek ropy a plynu by totiž výrazně prohloubilo současnou krizi v energetice, Evropa na takový scénář není připravená.

Co když Rusko utáhne kohouty? Zdroje plynu i ropy jsou, Evropě ale chybí infrastruktura

Rusko má proti Evropě zásadní ekonomickou zbraň, ta je ale zároveň jeho slabinou. Jde o jeho bohaté zásoby fosilních paliv, jako jsou ropa a zemní plyn. Země je hlavním dodavatelem obou komodit do zemí Evropské unie. U dodávek ropy do států sedmadvacítky činí podíl Ruska okolo 25 procent, u plynu je to více než třetina.

Právě dodávky druhé zmiňované komodity ze strany Ruska byly od konce loňského léta často diskutovaným tématem. Již tehdy ceny plynu v Evropě prudce vzrostly.

Otázkou nyní zůstává, jak se toky z Ruska budou vyvíjet v dalších týdnech a měsících. Rýsují se tři scénáře: První je, že Rusko bude plyn do Evropy dále posílat ve smluvených objemech. Možné jsou ale také výpadky dodávek. Posledním a nejvážnějším scénářem je úplné přerušení toku plynu do Evropy.

Takový scénář je ale podle analytiků málo pravděpodobný. „Rusko by zcela nezavřelo kohoutky s ropou nebo plynem. Nebylo by to