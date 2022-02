Pointa: Jak se vyznat v tom, co Rusko říká?

Hlavní události vybral a okomentoval Prokop Vodrážka.

Kde se zastaví ruské tanky?

Pochopit situaci kolem ruské vojenské agrese není jednoduché. Tvrzení ruských představitelů jsou často v rozporu a pochopit, co vyřčenými větami myslí, je obtížné. Částečně i proto, že v nich záměrně zaznívají polopravdy či lži.

Dnešní eskalace situace nastala po včerejším projevu Vladimira Putina. Jeho řeč byla plná agrese, urážek, ponižování a historických nesmyslů, upozorňuje ve svém textu Petra Procházková.

Ruský prezident po svém projevu s posvěcením Státní dumy nařídil armádě vstoupit do dvou povstaleckých republik na východě Ukrajiny, jejichž nezávislost krátce předtím uznal zvláštními dekrety.

Otázkou nyní zůstává, co Putin tímto krokem přesně zamýšlel. Ruskem podporované lidové republiky drží kontrolu pouze nad částmi Doněcké a Luhanské správní oblasti, nárokují si je však celé. Když prezident mluvil o hranicích, jaké tedy myslel?

Pokud jde o hranice oblastí, které povstalci kontrolují, znamenalo by to „pouze“ zakonzervování stavu, který Kreml udržuje už osm let. Kdyby ruské tanky zůstaly na současné linii dotyku, nejpravděpodobnějším scénářem by byl zmražený konflikt po vzoru gruzínské Jižní Osetie a Abcházie či moldavského Podněstří.

Jestliže Putin myslí hranice správních oblastí, téměř jistou realitou by byly další vojenská expanze a masivní