Rozhovor s Márou Holečkem: Vylézt na špičatý vršek a nedat o tom vědět? To je jako objevit penicilin a nedat ho pro klinické využití.

Minulý rok ho bylo v médiích plno. Poté, co horolezec Marek Holeček pokořil sedmitisícovku Baruntse zcela novou cestou, uvízl s parťákem Radoslavem Grohem pod vrcholem. Čtyři dny to s nimi vypadalo zle – ale nakonec se počasí umoudřilo a jejich příběh měl šťastný konec. To je však pouze jeden z mnoha zážitků, o kterém oceňovaný lezec vypráví v právě vycházejícím knižním rozhovoru s názvem Dotknout se duše.