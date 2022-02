Útoky pod falešnou vlajkou i žádost loutek o pomoc. Putin se inspiroval také sovětským útokem na Finsko

„Zamrzlé“ konflikty v Podněstří či v Gruzii jsou současné ruské agresi proti Ukrajině časově blízké a připomínají se hodně. Plošný útok Ruska na Ukrajinu a to, co mu předcházelo, má ale nebývale velkou podobnost s více než osmdesát let starou agresí Sovětského svazu proti Finsku.