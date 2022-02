Kdyby se Okupace nepovedla, přestal bych se o celovečerák snažit, říká bezmála padesátiletý „debutující“ režisér

V rozhovoru s režisérem padnou například tato témata:

Srovnání práce v reklamě a na filmu

Problémy s distribucí filmu za covidu

Pocit zklamání z neuvedení Okupace ve Varech

Klesající význam filmů pro kina

Jak dnes točit o normalizaci

Česká národní povaha

Doposud jste byl především režisérem filmových reklam. Nechci nutně tohle řemeslo podceňovat, přišli z něj někteří z nejlepších světových režisérů jako David Fincher. Stojí ta práce za to?

V Česku bohužel není velký prostor projevovat v reklamě velké tvůrčí ambice. Na to jsou z krátkých formátů lepší videoklipy, obzvlášť pokud se člověk s hudebníky zná a může opravdu vzniknout něco zábavného a zajímavého. To je ale práce pro radost, nedá se to srovnávat se zahraničními produkcemi financovanými velkými labely.

Reklama je u nás velmi užitková, konzervativní. Někdy se samozřejmě musíte snažit prosadit svou, protože je klientův nápad nesmyslný a podepsaný pod tím budete vy. Ale z větší části jde o rutinní realizaci.

Jde alespoň o práci, která vám zajišťuje kapitál, díky němuž pak můžete směrovat energii na uměleckou realizaci?

Na jednu stranu určitě, ale lidé si to občas představují poněkud divoce. Honoráře v reklamě se