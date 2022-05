„Možná jsme i my tichými svědky zvěrstev.“ Památník v Osvětimi přišel na to, jak příběh holokaustu předat nové generaci

Je to pouhá fotografie a k ní životní příběh shrnutý do několika málo znaků. I přes tuto stručnost mají příspěvky památníku v Osvětimi na sociálních sítích tisíce reakcí. Jeden z jeho pracovníků totiž našel způsob, jak tragickou historii koncentračních táborů zprostředkovat i těm, kteří by ji sami nehledali nebo by se přímo do památníku nemohli vypravit.