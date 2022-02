Obsadí Putin ukrajinský Donbas? A celý, nebo jen tu část, kde už osm let vládnou a válčí proruští separatisti? To, o co Putinovi jde ve skutečnosti, už dlouhé roky přehlížíme.

Co by Putin měl z obsazení Donbasu? Ve skutečnosti jde celou dobu o něco jiného

Tak především, obsazení Donbasu nedává velký smysl. Putin už přece tzv. Doněckou a Luhanskou lidovou republiku ovládá dávno a „vstup vojsk“ by teď byl dražší než dříve.

Samozvané útvary, které dosud neuznal nikdo na světě, z taktických důvodů dokonce ani samo Rusko dosud ne, existují jen díky Kremlu. Kdyby Putin nechtěl, těžko by vznikly, těžko by se udržely při životě. Protože kdyby Putin nechtěl, žádný ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny by v roce 2014 nevznikl, stejně jako by Rusko v témže roce (jak známo také po skončení zimní olympiády) nepřepadlo a od té doby neokupovalo ukrajinský Krym.

Kdyby Putin chtěl, konflikt v Donbase by