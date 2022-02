Jak si stojí Deník N v začátku roku 2022

Vážení a milí přátelé,

přinášíme vám další pravidelnou bilanci toho, jak se daří Deníku N.

Máme velkou radost, že našich předplatitelů stále přibývá. Je vás už 23 tisíc, což je po pouhých třech letech výborný výsledek. Motivuje nás to k dalším investicím, abyste za své předplatné dostali co nejvíc kvalitních informací a podnětného čtení.

Ani my nejsme výjimka v tom, že se musíme vyrovnávat s vyššími náklady – zejména v oblasti tisku, kde ceny papíru i distribuce bohužel stále rostou. Totéž se týká i výroby knih v naší Edici N. Velké výdaje si vysloužily i naše dvě aplikace – jednak minutová, kterou jsme od základů přepsali, a klubová, v níž kromě dalších změn přibyly i audioverze článků. Těší nás, že ruku v ruce s tím roste i počet našich klubových předplatitelů.

Klíčovým ukazatelem našeho dlouhodobého úspěchu je pro nás hospodářský výsledek, protože jak moc dobře víte, nestojí za námi majitel ochotný dotovat kvůli svým vlastním zájmům ztrátový provoz média. Díky vaší rostoucí podpoře se nám provozní ztrátu daří úspěšně snižovat i navzdory vyšším nákladům. Za celý rok 2021 byla o 8,5 milionu nižší než v roce předchozím a v posledním čtvrtletí loňského roku se ji už podařilo dostat pod hranici milionu korun. Letošní rok bychom chtěli uzavřít s kladným znaménkem.

Podobně jako na Slovensku, i v českém Deníku N mají členové redakce možnost stát se jeho akcionáři. Společnost N media, a. s., pro tento účel vyčlenila část svých akcií a v tuto chvíli čtyři desítky akcionářů drží zhruba 16 procent zaměstnaneckých akcií. Jde především o ty členy redakce, kteří jsou s Deníkem N od samého začátku.

Loňský rok přinesl mnoho produktových i obsahových novinek. Zvýhodněnou nabídku společného předplatného s magazínem Reportér, zvýhodněné předplatné pro učitele i zvýhodněné předplatné pro studenty, které jsme si (společně s výzkumy dopadů covidu na vzdělávání a velkou Debatou N) mohli dovolit díky grantu od společnosti Google.

Pravidelné Debaty N jsme odstartovali ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a od začátku vzbudily velký ohlas. V nadcházející březnové se budeme bavit o veřejnoprávních médiích se třemi novinářskými osobnostmi, pozvání přijal i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. A v dubnu bychom tamtéž měli pokřtít novou knihu Filipa Titlbacha Byli jsme tu vždycky, o kterou je mimořádný zájem ještě před vydáním (tento týden dorazí z tiskárny).

Vloni jsme v Edici N vydali pět knih: Tělesná výchova, Hledání českého příběhu, Česko-čínské objímání, Jsme Bellingcata Připraven sloužit. Všechny zaznamenaly silný ohlas, dotisk rozhovoru Renaty Kalenské s Karlem Schwarzenbergem jsme museli objednat hned po měsíci.

Letos by mělo přibýt dalších pět knih. Kromě již zmiňovaného titulu Byli jsme tu vždycky finišujeme přípravy knihy Michaela Romancova Námořní slepota, s níž jste nám pomohli v loňském předprodeji, Eduard Freisler napsal působivý text o přeměně Venezuely z nejbohatší země Jižní Ameriky v rozvrácený totalitní stát a na podzim chystáme výjimečné výpovědi syrských žen, do jejichž životů zasáhla krutá válka. Jako vánoční dárek určitě výborně poslouží Kniha, která vám možná zachrání život (ano, takto se jmenuje) Grahama Lawtona – na Slovensku se stala bestsellerem a kdo ví, třeba vám opravdu zachrání, nebo alespoň vylepší život.

S našimi knihami nás můžete potkat i na knižních festivalech, ať už to byl vloni v září (a letos v červnu zase bude) pražský Svět knihy, prosincový Knihex, nebo už za chvíli březnový ostravský knižní festival. Podporujeme řadu dalších užitečných akcí, tradičně nejvýznamnější jsou oslavy 17. listopadu s Díky, že můžem, s nimiž vydáváme Listopadoviny, nebo pražský Signal festival.

Připravili jsme nové newslettery a náš tradiční Notes teď prošel nejvýraznější proměnou od svého startu – stala se z něj Pointa N, kterou jsme upravili k větší přehlednosti a jasnější hierarchii reportovaných událostí. Seznam všech našich newsletterů, které si můžete nechat posílat do své schránky, abyste měli dokonalý přehled o tom, co vydáváme, najdete na této přehledové stránce.

Ovšem tím nejdůležitějším je pro nás co nejlepší novinářská práce a největší odměnou jsou pro nás vaše reakce. Jsme rádi nejen za pozitivní ohlasy, ale i za vaše tipy a inspiraci, za konkrétní připomínky i upozornění na další úhly pohledu. Posouváte nás pořád dopředu.

Během loňského roku jsme se podíleli na řadě klíčových zjištění, která by se na veřejnosti bez Deníku N buď vůbec neobjevila, nebo objevila s velkým zpožděním či s menší přesností. Naše investigativní zjištění pak rozhodně nezůstávají skrytá za naší platební bránou – naopak mají sílu a vliv a vyvolávají následné reakce na politické i mediální scéně. Můžete si být jisti, že bez vaší pomoci by tato zjištění nebyla publikována. To je kouzlo nezávislé novinařiny opřené o trvalou podporu svých předplatitelů.

Moc vám děkujeme za to, že jste pořád s námi.

Ján Simkanič

ředitel vydavatelství