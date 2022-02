Dodávky od Novavaxu se ještě zpozdí. O „tradiční“ vakcínu je zatím jen mizivý zájem

Vakcínu Nuvaxovid proti covidu-19 Evropská unie autorizovala už loni v prosinci. Od té doby se ale stále posouvá dodávka prvních dávek do Česka, byť se u nás část vakcíny vyrábí. Původní plán počítal s lednem, posléze ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že by vakcína měla dorazit 21. února. Americká společnost Novavax ale oznámila další zpoždění. Podle ministra zdravotnictví Válka by zájem o Nuvaxovid mělo mít až půl milionu lidí, předregistrovalo se jich však jen osm tisíc.