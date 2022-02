Pointa N: Putinovi se daří i to, co nejspíš nechtěl

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Eva Mošpanová.



Situace kolem Ukrajiny se zhoršuje

Zprávy z ukrajinských hranic nejsou dobré. V neděli se měly z ukrajinsko-běloruského pohraničí po ukončení cvičení stáhnout ruské a běloruské jednotky. Nestalo se tak a řinčení zbraní pokračuje dál. V pondělí ruská armáda oznámila, že zabila pět „sabotérů“, kteří měli být na ruském území.

Incidentů přibývá a o obětech mluvil v projevu na mnichovské bezpečnostní konferenci i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval západní země, ať se k ruské agresi postaví jasně. „Abyste skutečně pomohli Ukrajině, není třeba neustále mluvit o datech invaze. My budeme svou zemi bránit i 16. února i 1. března i 31. prosince. My mnohem více potřebujeme znát jiná data. Všichni dobře víte jaká,“ prohlásil Zelenskyj v narážce na otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a NATO.

Ta je pro evropské a americké lídry problematická – možnost, že by NATO nebo Evropská unie v tuto chvíli daly zemi jasný příslib, prakticky totiž neexistuje. Vladimir Putin dokonce v pondělí prohlásil, že ho měl americký prezident Joe Biden ujišťovat o tom, že Ukrаjinu nikdo „zítra“ do NATO přijímat nehodlá a je prý možné i moratorium na její vstup. Putinovi tato slova nestačila.

Veřejné handrkování „o nás bez nás“, které se o právu Ukrajiny zařadit se do NATO nebo EU vede, Ukrajincům nejspíše na důvěře v Západ nepřidává. Ukrajinu neustálé napětí zároveň vyčerpává ekonomicky, odhání potenciální zahraniční investory a znemožňuje řešit domácí problémy, kterých by i bez války bylo dost. Na opačné straně se z Putina v posledních dnech stal muž, se kterým jednají státníci jiných zemí a jehož názory a postoje musí všichni brát v potaz. Tato pozice moci se mu nejspíše zamlouvá.

Přesto je i několik věcí, které se Putinovi „daří“, i když je nejspíše nezamýšlel. Jak upozornil ve svém minulem vydání britský The Economist, ruská agrese vůči Ukrajině dala nový a silný impulz pro udržení Severoatlantické aliance, která byla po opakovaném zpochybňování Donaldem Trumpem ve vážném vnitřním rozporu. V tuto chvíli se všichni členové NATO shodují v tom, že válce je potřeba zabránit a že za případný útok na Ukrajinu bude Rusko potrestáno sankcemi. V rámci Evropy, kde dosažení jednoty není často snadné ani rychlé, jde o velice jasný postoj.

Něměcko v čele s Olafem Scholzem, který se hned od začátku své funkce ocitl v nezáviděníhodné situaci, po počáteční opatrnosti vydalo jasný signál, že je připraveno obětovat Nord Stream 2. Ukrajince, které by Putin zřejmě rád viděl pod svými křídly, jeho chování vhání čím dál rychleji do náruče Západu. A na situaci reagují i ruské akciové trhy, které se propadají.

To není poplácávání se po zádech, jak to Evropa a Spojené státy dělají skvěle. Naopak, situace je nesmírně komplikovaná a může se kdykoliv zvrhnout. Ve vzduchu visí spousta otázek. Například jestli Rusy děsí ekonomické sankce, nebo zda doufají, že je obejdou, či nejasnost toho, kolik násilí se musí na Ukrajině odehrát, aby se sankce vůbec začaly uplatňovat. A vyjednávat s ozbrojeným vyděračem, kterému nevychází vše podle plánu, je všechno jen ne snadné.

Jednou větou:

Většina členů ruské Bezpečnostní rady , které předsedá prezident Putin, vyzývá k uznání nezávislosti separatistických republik na východě Ukrajiny i k „záchraně statisíců ruských občanů“, kteří tam žijí.

, které předsedá prezident Putin, i k „záchraně statisíců ruských občanů“, kteří tam žijí. Prezident Zeman podepsal novelu pandemického zákona , která mj. rozšiřuje možnosti vydávání protiepidemických opatření a prodlužuje účinnost zákona na konec listopadu.

, která mj. rozšiřuje možnosti vydávání protiepidemických opatření a prodlužuje účinnost zákona na konec listopadu. Evropská komise definitivně odmítla analýzu Českého telekomunikačního úřadu , podle které velkoobchodní trh s mobilními daty v ČR nefunguje a dominují mu tři mobilní operátoři.

, podle které velkoobchodní trh s mobilními daty v ČR nefunguje a dominují mu tři mobilní operátoři. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že očkování proti covidu-19 vakcínou Novavax se zahájí počátkem března .

. FBI vydala varování, že Rusko chystá kybernetické útoky na Spojené státy.

na Spojené státy. Rusko vytváří seznam Ukrajinců , které v případě invaze plánuje zabít nebo zavřít do internačních táborů, napsala americká vláda vysoké komisařce OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové.

, které v případě invaze plánuje zabít nebo zavřít do internačních táborů, napsala americká vláda vysoké komisařce OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové. Zdravotní pojišťovny zaplatí za testování na covid-19 za letošní leden a část února téměř 3,5 miliardy korun.

za letošní leden a část února Austrálie po dvou letech plně otevřela hranice pro cestovatele. Do země mohou vstoupit všichni lidé s dokončeným očkováním proti covidu-19.

po dvou letech plně pro cestovatele. Do země mohou vstoupit všichni lidé s dokončeným očkováním proti covidu-19. Facebook ruší možnost doplňovat k profilové fotce vlastní rámečky či nálepky. Od 21. března bude možné používat jen rámečky, které pochází od vybraných organizací.

Naše témata:

Co by Putin měl z obsazení Donbasu? Ve skutečnosti jde celou dobu o něco jiného (Jan Kudláček)

Rusko kromě fosilních surovin nemá mnoho, co může světu nabídnout, chudnoucí a populačně slábnoucí země je ekonomicky menší než Itálie. Něco jí ale zbylo: je jadernou mocností a dokáže toho využít k strašení, výhrůžkám a vydírání.

Pacienti ležící na ulici v chladu a dešti: Hongkong se zahlcenými nemocnicemi hledá obětní beránky covidu (Magdalena Slezáková)

„Omikron srazil Hongkong na kolena. Systém veřejné zdravotní péče je na pokraji kolapsu, pacienti leží před nemocnicemi a tisíce dalších čekají celé dny na přijetí do izolačních zařízení. Jak se to mohlo tak hrozně pokazit?“

Odsouzení, osvobození, blížící se soudní procesy. A Fico. Jak se změnilo Slovensko čtyři roky po Kuciakově vraždě (Pavla Holcová)

Frustrace, ztráta některých jistot a přehnaná očekávání, že čtyři roky po vraždě už budou všichni pachatelé odsouzeni, vyústily v to, že politické straně Směr začaly opět růst preference a v současné době je druhou nejsilnější politickou stranou hned za hnutím Hlas, jež si založili lidé, kteří ze Směru odešli.

Zaujalo nás jinde:

Ostatní Ukrajinci v místnosti přikývli: všichni se snažili najít zpáteční letenky. My ostatní – Američané, Poláci, Dánové, Britové – jsme neříkali nic. Protože jsme věděli, že se k nim nepřipojíme.

Anne Applebaumová v textu o mnichovských jednáních o situaci v ukrajinském pohraničí (The Atlantic)

Pravda je však prozaičtější. Panu Zelenskému, showmanu a umělci, realita strhla masku. A ta odhalila, že je skličujícím způsobem průměrný.

Olga Rudenková o situaci, ve které se ocitnul někdejší komik a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (The New York Times)

Dle mého názoru není udržitelné vlastnit tak málo využívaný areál.

Markéta Pekarová Adamová o poslaneckém areálu na Vysočině, který se využívá jen minimálně (Seznam Zprávy)

Výrok dne:

Dnes znovu prožíváme těžké chvíle a mnohých se zmocňuje hněv a skepse. Nedopusťme ale, aby špatná nálada otupila naši citlivost, aby oslabila víru ve slušnost, spravedlnost a odhodlání hledat pravdu. Stále existují a budou existovat snahy zneužívat systém, a proto jsou pro společnost nenahraditelní lidé, kteří takové jednání odhalují.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ve facebookovém příspěvku, kterým si připomněla čtyři roky od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

Zítřejší tištěný Deník N: