Nejslibnější terapie se spoustou „ale“, komentují experti zprávu o ochrnutém muži, který díky implantátu chodí

Zní to jako zázrak: „Ochrnutý muž chodí.“ Není to ale zázrak, nýbrž výsledek dlouholetého úsilí vědy a medicíny. A jsou to spíš první krůčky než chůze, díky aplikaci experimentální metody s páteřním elektroimplantátem ve velké mezinárodní klinické studii. „Přílišné naděje zatím nejsou namístě. Jde o velmi slibnou metodu, má však zatím velké množství ‚ale‘,“ zdůrazňují dva přední čeští experti na poranění míchy z nemocnice Motol Jan Štulík a Jiří Kříž.