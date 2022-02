Pacienti ležící na ulici v chladu a dešti: Hongkong se zahlcenými nemocnicemi hledá obětní beránky covidu

Poslední dny je počasí v Hongkongu velmi nevlídné. Nejnižší únorové teploty se v tomto městě obvykle pohybují mezi 11 a 15 °C (v průměru), a když přes den klesnou pod 10 °C, už se to považuje za opravdu velkou zimu. A co teprve, když do toho ještě vytrvale prší!

A přesně takovou zimu teď Hongkong zažívá. Také proto vyvolaly vlnu obav a rozhořčení pohledy, které se tamním obyvatelům naskytly kolem nemocničních budov. V sychravém venkovním vzduchu tam na pojízdných lůžkách leželi nemocní, často starší lidé. Na tváři roušku, přes sebe deku, kolem sebe zdravotníky zahalené v ochranných oblecích a provizorně vztyčené stany. Pouliční léčba covidu-19 v Číně.

Proč tito pacienti nebyli uvnitř nemocnic? Copak už tam pro ně nezbylo místo?

Nezbylo, odpovídaly hongkongské úřady. Nemocniční kapacita města, které po vzoru pevninské Číny stále trvá na strategii nulové tolerance koronaviru, je po nynějším prudkém šíření nákazy zahlcena. Vláda