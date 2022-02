Odsouzení, osvobození, blížící se soudní procesy. A Fico. Jak se změnilo Slovensko čtyři roky po Kuciakově vraždě

Kuciakovi žijí v obci Štiavnik na severozápadě Slovenska. Vesnice je zasazena v kopcovitém údolí a jejím středem protéká stejnojmenný potok. Když jsme je přijeli navštívit, zahrada s ovocnými stromy a slepicemi byla zasněžená. Hned za vstupními dveřmi leží dvě velké krabice se svíčkami. „Každý den jezdím na Jankův hrob,“ vysvětluje Jana Kuciaková. „Dohromady je to asi čtyři kilometry. Když mě nemá kdo odvézt autem, jedu na kole nebo jdu pěšky, i když je to do kopce. Prostě tam musím jít každý den, ať se děje, co se děje.“

Od naší první návštěvy v roce 2018 se rodinný dům Kuciakových změnil. Tam, kde kdysi