Vláda zatím nenaplňuje naděje lidí, byť je u moci krátce, říká „háčkující“ lidovecká poslankyně

Nová poslankyně Marie Jílková z vládní KDU-ČSL je překvapená z fungování Sněmovny a má pocit, že pro řadu poslanců znamenají dlouhá jednání adrenalin podobný sledování sportovního zápasu. Projednávání novely pandemického zákona podle ní nebylo dobře načasované a nepodařilo se ji lidem vysvětlit. Kabinet by podle ní měl celkově zlepšit komunikaci. Sama se chce zaměřit na pomoc rodinám, a to nejen těm, které tvoří matka, otec a děti, říká v rozhovoru s Deníkem N.

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Jak noví poslanci vnímají dlouhá jednání ve Sněmovně?

Vysvětluje vláda dostatečně své kroky?

Kam dál se posune iniciativa Chcípl PES?

Proč se Marie Jílková postavila předsedovi strany Marianu Jurečkovi, když hovořil o fackování dětí?

Jak se KDU-ČSL posunula od dob Pavla Bělobrádka?

Co chce Marie Jílková změnit na novele zákona o hmotné nouzi o odebírání části dávek neplatičům pokut a proč jí nevadí, že koaliční partner změnu prosadil?

Kolik hodin jste naspala za dvě noci projednávání vratky pandemické novely ze Senátu?

Dohromady asi sedm hodin. Dvě hodiny jsem spala první noc a teď to bylo trochu lepší, takže asi pět hodin.

Když jste kandidovala do Sněmovny, napadlo vás, že budete jednat přes noc?

Vůbec mě nenapadlo, že mě zvolí. Potkala jsem se tu s pár poslankyněmi, které byly taky překvapené, protože jsme všechny byly na „bezpečném“ nevolitelném místě. Proto jsem ani neuvažovala, jak budu žít ve Sněmovně, a přiznám se, že realita je pro mě hodně překvapivá. I další noví poslanci přiznávají, že si to takhle nepředstavovali.

Vás tedy zvolení překvapilo mile, nebo nemile?

Bylo to určitě milé. Brala jsem to jako vyjádření podpory a ocenění mé práce. Zároveň to považuji za volání po změně, protože vykroužkovaných žen bylo dost. Lidé nám dali najevo, že chtějí změnit, jak politika vypadá.

Pandemický zákon jste projednávali poprvé 36 hodin a teď to bylo asi 37 hodin. Proč je podle vás novela tak kontroverzní?

Její projednávání nebylo dobře načasované. Spadlo do období, kdy lidé byli hodně unavení ze všech opatření a měli pocit, že situace už není tak dramatická jako při předchozích vlnách. Většina se už těšila na jaro a rozvolňování a vláda předložila zákon, který říká, že musíme být ostražití a musíme mít pohotovostní režim pro případ, že by se situace zhoršila.

Tohle se nepodařilo vykomunikovat. Nepodařilo se lidem sdělit, že jsme