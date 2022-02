Skutečným protivníkem Íránců je nespravedlivý zákon, říkají tvůrci dramatu Balada o bílé krávě

Mezi nejvýraznější íránské filmy loňska patří i Balada o bílé krávě – drama ženy bojující proti cynickému systému poté, co se dozví, že její manžel byl popraven neprávem. Snímek přijatý do soutěže loňského Berlinale nyní hrají česká kina. Jeho cesta do těch íránských tak jednoduchá nebude, jak jeho autoři Maryam Moghaddamová a Behtash Sanaeeha vědí od začátku.