Poslední Bowieho album možná vyjde až deset let po jeho smrti

Začátkem roku jsme si připomněli šesté výročí smrti Davida Bowieho. Hudebníci nahráli zdravice, vyšlo pár zajímavých coverů a fanoušci si pouštěli jeho nádherné desky. Aby oslava jeho hudby stála za to, dvacet let po nahrání vyšlo jeho zapomenuté album Toy. A nebude poslední.

Bowie s námi stále hraje svoji perfektně naplánovanou hru. Těsně před koncem života dal dohromady svůj bohatý archiv a díky jeho instrukcím vycházejí posmrtně nahrávky tak, jak to chtěl, přesně podle stanoveného plánu. Velcí umělci často nenechají nic náhodě a nechtějí, aby se po smrti k jejich dílu přistupovalo nesystematicky nebo podle bláznivých nápadů příbuzných, a tak se na sklonku života snaží dát své dílo do pořádku.

Brilantní dobrodružství

Udělali to Dylan, Springsteen nebo Neil Young, který si dokonce vytvořil svou vlastní streamovací stránku. Stihl to i David Bowie. Legendární britský hudebník odešel předčasně. Bylo mu jen 69 let a určitě by byl dál aktivní, nebýt rakoviny, se kterou bojoval poslední rok života. Už předtím měl vážné zdravotní problémy. První infarkt dostal přímo na pódiu, později k němu přibyly další problémy se srdcem. Přestal koncertovat a stáhl se z veřejného života, bulvár o něm psal, že je Howardem Hugesem rokenrolu nebo hudebníkem ve výslužbě, ale on svou pozornost zaměřil na výchovu dcerky Lexi.

Přitom stihl nahrát dvě skvělá alba a uklidit si archivy. Své dílo rozdělil do