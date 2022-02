Putin zůstal osamocen jako nikdy dřív. Kdo patří k hrstce lidí, kterým nyní naslouchá?

Od března 2020 je ruský vládce Vladimir Putin ještě osamělejší než kdykoliv předtím. Přitom podle lidí, kteří ho znali ještě jako mladého důstojníka KGB, nebo těch, kteří s ním přišli do styku, když byl úředníkem na radnici v Petrohradu, má Putin společnost rád. Jenže teď na ni nemá čas. Rozhoduje totiž o bytí a nebytí nejen Ukrajiny, ale i celého světa. Nebo to tak možná cítí.

„Je to dvůr středověkého monarchy, který má o sobě značně přehnané představy, ale disponuje takovými aktivy, že Carlos Slim (mexický magnát, před 10 lety nejbohatší člověk světa, pozn. red.) je ve srovnání s ním ukrajinský taxikář z Ruzyně. A to vysvětluje všechno,“ řekl Deníku N kremelský zdroj, který chce zůstat zdrojem, a tak by nerad byl jmenován.

Kdo patří ke dvoru a jaký je vliv těch, kteří mají přístup až k „tělu“? (Tělo – tak se v ruských politických, novinářských i bezpečnostních kruzích označuje prezident, pozn. red.)

Kvůli uzavřenosti Kremlu nemá dnes přesné