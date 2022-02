Práh, za kterým je násilí. Odpor proti pandemickému zákonu dostal Česko nebezpečně blízko

Komentář Jana Moláčka: Sněmovna přehlasovala Senát a schválila pandemický zákon. Doufejme, že je to naposledy, co jsme o této novele slyšeli. Na to, co jejímu schválení předcházelo, bychom ale zapomenout neměli. Debata – lze-li tak vůbec nazvat to, co se dělo – přestoupila všechny červené čáry, které musejí v civilizované společnosti platit.