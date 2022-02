Pointa N: Sněmovní bitva o pandemický zákon skončila, vláda ale mezi vítězi není

Nic nekončí, jedeme dál. Tento výrok ze zlatého fondu novodobé české politiky se výborně hodí na sněmovní dění tohoto týdne. Včetně dneška. Od rána totiž poslanci opět jednají, po schválení pandemické novely se pustili i do klíčové normy roku – státního rozpočtu. Do podhradí při této příležitosti zamířil i prezident Miloš Zeman.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Tvrdoň.

Hlavní události dne:

Kdo vyhrál bitvu o pandemický zákon?

Poslanecká sněmovna krátce po 13. hodině přehlasovala veto Senátu a schválila novelu pandemického zákona. Fialově vládě se podařilo návrh prosadit po tvrdých obstrukcích opozice, které délku jednání o této senátní vratce protáhly na 37 hodin čistého času a v nichž se zaskvělo především hnutí SPD a jeho předseda Tomio Okamura.

I když by se s ohledem na poslední hlasování mohlo zdát, že vítězem dnešního klání je vládní koalice, situace je ve skutečnosti složitější. Pro kabinet bylo prosazení zákona nutností. Sám deklaruje, že potřebuje vhodný nástroj, který dokáže využít v případě nástupu nové mutace koronaviru a vedle toho mu pomůže řešit technické problémy v prvních březnových dnech.

Mohl by sice využít i další platné legislativy, politicky je pro něj ale zcela neprůchozí zavedení nouzového stavu. Pandemická novela není ničím, co by mohla koalice prodávat ve velkém svým voličům. V době, kdy se již celá společnost s nadějí dívá na opadající vlnu epidemie (nebo všechna opatření ignoruje), je diskuse o SMS karanténě a tak podobně spíše