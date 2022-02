Vládní návrh na zvýšení příspěvku na bydlení a rozšíření okruhu jeho příjemců kvůli zdražení energií Sněmovna zřejmě schválí. Přijetí novely doporučil plénu hlasy všech přítomných členů sociální výbor.

Sněmovna by měla novelu projednat odpoledne zrychleně ve stavu legislativní nouze. Sociální výbor doporučil, aby poslanci předlohu schválili do dnešního večera. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by měl legislativní proces postupovat tak, aby novela vyšla ve sbírce do konce ledna.

Takzvané normativní náklady, z nichž se příspěvek na bydlení vypočítává, novela jednorázově zvyšuje podle počtu osob v domácnosti a typu bydlení o zhruba 1100 až 2100 korun. Podporu by nově mohli pobírat i podnájemníci. Na vyšší dávky pro víc lidí by bylo podle ministerstva práce tento rok potřeba asi 2,6 miliardy až tři miliardy korun navíc.

Na příspěvek na bydlení mají nárok vlastníci bytu či trvale hlášení nájemníci, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka odpovídá rozdílu mezi výdaji nejvýš do normativních nákladů a 0,3násobkem či 0,35násobkem příjmu. Normativ se pohybuje v družstevních a vlastních bytech podle počtu členů domácnosti od zhruba 5000 do 12 200 korun. V nájmu je to pak asi od 5600 Kč do 20.500 korun, roli hraje i velikost města.

Novela částky navyšuje. Lidem, kteří žijí sami v nájmu či podnájmu, by se měl normativ zvednout ještě o 1120 korun. Ve vlastním či družstevním bytě by to bylo o 1180 korun. Pro dvojici by se normativ podle novely měl v nájmu upravit o 1130 korun, ve vlastním a družstevním bytě o 1219 korun. Třem lidem by částky pro výpočet dávek vzrostly o 1607 a 1733 korun, čtyřem a více osobám pak o 1974 a 2147 korun. (ČTK)