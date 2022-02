Hranice Japonska jsou dva roky zavřené, nicméně 15. ročník japonského filmu a kultury EIGASAI 2022 se bude konat i v letošním roce, a to v termínech od 21. do 27. února 2022. Festival jako tradičně přinese na plátno pražského kina Lucerna to nejlepší ze současné japonské filmové tvorby a kultury s letošním podtitulem Ztráty a nálezy.

Právě díky filmům ze současného Japonska se diváci alespoň na chvíli budou moci přenést na dálný východ. Motto Ztráty a nálezy se prolíná napříč uváděnými filmy a reflektuje i situaci, ve které se jako lidstvo nacházíme – ztratili jsme během pandemie mnohé, ale s novou nadějí a pokorou nalézáme sami sebe a novou optikou vnímáme svět kolem nás. Letošní filmy se prolínají napříč žánry od komedií, romantických filmů, duchařských filmů až po anime, i napříč různými lokacemi. Na festivalu bude uveden i film v japonsko-tchajwanské koprodukci, či legendární anime Totoro a nebude chybět ani Japonský den plný tradičních japonských workshopů.

S hlavní hrdinkou úvodního snímku Kapka lásky (21. 2.) se diváci budou moci do hloubky seznámit s tajemstvím výroby sake, ale třeba si i uvědomit fakt, že tradice nemají na růžích ustláno ani v Japonsku, byť se jedná o tradiční výrobu populárního alkoholu. V romantické komedii Jahodová píseň (22. 2.) zažijí hrdinové opravdové kouzlo svátku Tanabata. Odchod přítele v tento den je před lety rozdělil a náhoda je opět přivede k sobě. Doma u Moriho (23. 2.) je biografií excentrického umělce, který 30 let neopustil svou zahradu. Developerský projekt vznikající v těsném sousedství ho na chvilku vrátí do každodenní reality normálního člověka, ve které příroda ustupuje moderní době. V hlavních rolích jsou legendární herci Tsutomu Jamazaki, který ztvárnil roli umělce, a Kirin Kiki, pro niž role Moriho ženy byla poslední před její smrtí, a obdržela za ni cenu za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli. V unikátním časosběrném dokumentu Zrozeni ke slávě (24. 2.) nahlédnou diváci do nitra tradiční kjótské rodiny, připravující čtyřleté syny rodiny Šigejama na první veřejné vystoupení divadla kjógen. Film beseedou o divadelní formě kjógen doprovodí japanolog a herec divadla kjógen, Ondřej Hýbl. Venkovská romance Hotel u jezera (25. 2.) představuje koncept proslulé japonské pohostinnosti „omotenaši“ i mezigenerační vztahy v kulisách současného Kjóta. A jakožto výsledek japonsko-tchajwanské koprodukce poodhaluje těsnou spolupráci těchto dvou zemí, které se opravdu nezaslouženě nedostává oficiální pozornosti. Krotitelka duchů (26. 2.) je ukázkou té nejlepší japonské „komediální duchařiny“. Bydlet s duchem není pro běžného člověka nic příjemného, ale hrdinka filmu se za duchy cíleně stěhuje, pomáhá jim, i když ne vždy je to zcela bezpečné. Japonskou nezávislou hudební scénu představí road-movie Sbohem ústa (27. 2.). Dívčí duo Haru-Leo, s populárními herečkami Mugi Kadowaki a Nana Komatsu v hlavních rolích, se i přes svůj úspěch rozpadne. Diváci mohou na plátně sledovat, jak a proč se to vše stalo, i když obě hudbu milují. Písně z filmu se staly hitem japonských rádií. Dětskou duši diváka každého věku potěší kultovní anime snímek Můj soused Totoro (26. 2.) z produkce studia Ghibli, který si zájemci budou moci vychutnat na velkém plátně v původním znění. Všechny filmy budou s českými titulky a vyjma Totora půjde o jejich první a ve všech případech dosud jediné uvedení v ČR.

Součástí letošního programu bude Japonský den v sobotu 26. 2. od 10 do 17 hodin v Galerii Lucerna. Na dílnách tradičních japonských disciplín se budou návštěvníci moci naučit skládat origami, vyzkoušet si psaní kaligrafie štětcem nebo vyrobit si talisman pro štěstí. Většina těchto workshopů bude zdarma. Kvůli omezené kapacitě je nutné si místo rezervovat. Více informací o festivalu najdete na eigasai.cz.