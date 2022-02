Pointa N: Kdo mlčel, promluvil. A kdo mluvil už dřív, mluvil dál

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Hana Mazancová.

Události dne:

Promluvil mlčící prezident

Miloš Zeman, toho času stále prezident České republiky, promluvil o svých názorech a postojích. Poté, co hlava státu několik dnů mlčela (nejen) ke konfliktu na východě Evropy, se rozhodla prolomit ticho nikoli vlastním, svébytným vyjádřením, nýbrž rozhovorem pro MF Dnes. Prezident označil americké zpravodajské informace o tom, že se Rusko chystá k útoku na Ukrajinu, za blamáž.

„Nemohu vyloučit nějaký velmi lokální konflikt na hranicích Doněcké či Luhanské republiky. Ale to je něco úplně jiného než ruská agrese vůči Ukrajině. Když se mě ptáte, proč to Západ dělá, a generální tajemník NATO Stoltenberg – který by měl odstoupit kvůli stažení se z Afghánistánu – říká, že Rusové jsou připraveni a válka může začít každý okamžik, proti tomu mluví stahování ruských jednotek. To začalo poté, co na svém vlastním území Rusové dokončili vojenské cvičení,“ prohlásil prezident.

Zemanovo mlčení není nic překvapivého, ve vztahu k Číně a Rusku vystupuje spíše v roli obhájce, a proto i v tomto rozhovoru taktně pominul, proč k eskalaci situace došlo. Tedy že se kolem ukrajinské hranice srocují tisíce a tisíce ruských vojáků včetně techniky a Rusové také nově postavili polní nemocnici. Každopádně ať už tomuto konfliktu rozumíte více, či méně, motiv, který se Zeman svou promluvou snaží sdělit, je jasný: