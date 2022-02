Prodat jsem nechtěl. Úspěšné firmy se musí řídit z Česka, říká šéf Eurowagu Vohánka

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Proč Eurowag nelituje zatím nepodařeného vstupu na burzu?

Proč Vohánkova firma sází na vizi Uberu pro kamionovou dopravu?

Jak se byznys v oblasti kamionů promění s rozšířením elektromobility, aut na vodík a automatických vozů bez řidičů?

Proč se šéf Eurowagu ve své filantropické činnosti prioritně zabývá podporou občanské společnosti?

Když Eurowag v říjnu vstoupil na londýnskou burzu, investoři ho při takzvaném primárním úpisu (IPO) ocenili v přepočtu na bezmála 31 miliard korun. Dnes je vaše ocenění nižší asi o třetinu. Jak zpětně vstup na akciový trh hodnotíte?

Je vidět, že trhy jsou předmětem nálad a davového chování. Někdy rostou a někdy zase klesají. My jsme projekt IPO zahájili už někdy v létě předminulého roku a měli jsme načasované, že budeme vstup na burzu realizovat zhruba za rok. Časově jsme se trefili, ale doba se mezitím změnila.

Dnes obecně sledujeme, že akcie růstových technologických firem šly dolů. V kategorii společností, s nimiž nás analytici srovnávají, nastal pokles akcií v průměru o 20 až 40 procent. My jsme se s tímto trendem bohužel svezli.

Předešlé dva roky byl vývoj naopak pozitivní. Akciové trhy se držely velmi vysoko, protože centrální banky začátkem covidu pumpovaly peníze do ekonomiky. Kdybychom na burzu vstoupili v té době, mohli bychom se tu naopak bavit o tom, jak nám akcie od IPO hezky vzrostly. Je to zkrátka dané aktuální situací. V dlouhodobém horizontu ale trhy vždy reflektují hodnotu dané firmy. A v tomto směru jsme naprosto klidní.

Na burzu jste vstoupili v říjnu, trhy přitom začaly padat už někdy v září. Zvažovali jste kvůli tomu odložení burzovního startu?

Tato otázka se pochopitelně nabízela. Ale příprava na IPO je masivní a nesmírně náročný proces, který vás odvádí od každodenního byznysu. Když pak vidíte, že se trhy nevyvíjejí dobře, kladete si otázku, zda chcete přípravu IPO zopakovat třeba za rok nebo za dva. Bude ale v budoucnu okno pro takovou příležitost znovu otevřené? Takhle mechanicky se to zkrátka naplánovat nedá, budoucnost nikdo neznáme.

Kladli jsme si otázku, co je v dané situaci to nejlepší pro firmu. Jestli to bude odložení vstupu na burzu s tím, že budeme muset po čase znovu nastartovat přípravu IPO, nebo jestli celý proces dotáhneme i za podmínek, z kterých jsme nebyli nadšení. Rozhodli jsme se pro tu druhou variantu, což bylo podle mě správně.

Speciálně v mém případě dlouhodobého investora, který firmu buduje 26 let a chce ji rozhodně budovat i další roky, není nynější krátkodobý výkyv na trzích příliš relevantní. Situace mě ale samozřejmě nenechává klidným. Mám tu partnery, kteří mají zájem na tom, aby cena akcií odpovídala naší skutečné hodnotě, což se dnes bohužel neděje. V rámci možností se tak budu snažit to změnit.

Nebyla pro vás alternativa se místo burzy spolehnout na různé privátní investory?

Samozřejmě že to byla alternativa, ale já ji nechtěl. Privátní nebo takzvaný strategický investor by chtěl firmu celou. Nejspíš by ze začátku koupil menšinový podíl a pak by usiloval o majoritu. Kdybych na tento scénář přistoupil, znamenalo by to, že bych v Eurowagu