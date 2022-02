Okamura se mstí, že s ním nechceme handlovat, říká šéfka Sněmovny. Senátoři podle ní neustáli tlak křičící hrstky lidí

Jednání Poslanecké sněmovny v tomto týdnu opět ochromily obstrukce. Zejména hnutí SPD desítky hodin blokovalo chod kvůli pandemickému zákonu. Podle předsedkyně Markéty Pekarové Adamové se předseda SPD mstí kvůli tomu, že již není ve vedení Sněmovny. „Jsem si tím jistá. Ani to moc neskrývá,“ říká Pekarová Adamová. Podle předsedkyně TOP 09 existují v zásadě tři cesty, jak řešit zaseknutý Parlament.

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Co může vedení Sněmovny dělat s obstrukcemi?

Proč se vládní koalice není schopna dohodnout na lepším fungování dolní komory?

Podporuje koalice zvolení zástupců ANO a SPD do vedení Sněmovny?

Jak vnímá Markéta Pekarová Adamová hlasování Senátu, který vládě zkomplikoval situaci?

Jaké dopady měly výhrůžky iniciativy Chcípl pes a zhoršují se útoky na poslance?

Sněmovna je v posledních týdnech paralyzovaná. Co s tím můžete dělat?

Jsou v zásadě tři možnosti řešení a každé z nich má nějaké úskalí. První je, že se opozice začne chovat konstruktivně, jak slibovala. Zatím zůstává pouze u slov. Myslím, že hnutí ANO již včera došlo, že mu takové fungování u voličů nic nepřináší, že pro mnohé z nich je to nepochopitelné.

Druhou variantou jsou změny jednání. Není to jen otázka změny jednacího řádu, i když se o tom nejčastěji hovoří. Taková změna by mohla být běh na dlouhou trať, protože jde o změnu zákona a i tu by opozice obstruovala.

Vedle toho je možné formou usnesení Sněmovny lépe specifikovat některé pasáže jednacího řádu, které jsou vágní nebo velmi benevolentní. To by se mohlo týkat některých věcí, které jsou nejasné.

Například že procedurální návrhy lze podávat i písemně, jak se to stalo v úterý u projevu předsedy SPD?

Přesně tak. Že bychom v některých usneseních explicitně stanovili, jak postupovat. Jednací řád není návod na pračku nebo recept na bábovku, kde máte přesně rozepsány postupy. Stejně jako u každého jiného zákona je důležitý výklad, je důležitá i praxe. U řady situací se ve Sněmovně postupuje podle zvyklostí.

Jeden příklad za všechny: o přestávkách na jednání poslaneckých klubů se jednací řád vůbec nezmiňuje. Že jsou pro každý klub vyčleněny dvě hodiny denně, je jakýsi úzus, který postupem času vznikl a využívá se. I v tomto případě je možné přijmout usnesení, které popíše, za jakých podmínek si klub přestávku může vzít nebo jak často se to může dít.

Nejzákladnější řešení, které se z pohledu veřejnosti nabízí, je: proč se jednoduše nedomluvíte? Proč si nemůžete s opozicí sednout a dohodnout se na odblokování chodu Sněmovny?

Je nepochybné, že spolu musíme mluvit a hledat kompromis. My se o to snažíme, ale na dohodu musíte mít dva. Zejména SPD ve věci pandemického zákona ale opravdu o žádnou domluvu nestála.

Proběhlo několik mimořádných jednání grémia Sněmovny, na kterých jsme dohodu SPD nabízeli. Já jsem nabídla podporu pro zařazení zákonů SPD na jednání. Při každém svém projevu předseda Tomio Okamura mluví o tom, které zákony chce pro své voliče prosazovat.

Když ale dostali příležitost, aby se jejich návrhy dostaly na jednání tak, že budou mít jistotu projednání, doslova se nám