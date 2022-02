Vize budoucnosti z továren minulosti. Jak si Elon Musk plní svoje sny a na co v Evropě narazil

Nedávno Musk otevřel první evropskou Tesla továrnu, tzv. Gigafactory, v německém Grünheide u Berlína. A téměř okamžitě se musel začít vypořádávat s výzvou, která se do jeho představ o budoucnosti zřejmě moc nehodí: zaměstnanci se chtějí zorganizovat do odborů. Což v Americe vůbec není samozřejmostí.

„Urychlení přechodu na udržitelnou energii, a to navíc v továrně, která je v harmonii se svým okolím, je přece to, čeho chceme všichni dosáhnout,“ hlásal z pódia na své zářijové obhlídce nové továrny v Grünheide Elon Musk a přítomný dav mu přitakával bouřlivým potleskem. Nadšení pro novou továrnu však nesdílí ekologické organizace a také někteří místní. Jejich kritický hlas byl slyšet již při samotné výstavbě, a to kvůli obavám z poškození okolní krajiny a především ze znečištění zdrojů pitné vody.

Dalším, kdo je z nového zaměstnavatele poněkud znepokojen, jsou