„Naprosto popírám, že by tam bylo zvýhodnění.“ Poslanec Krejza vysvětluje půjčku od podnikatele i jeho zakázky na radnici

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč si poslanec Karel Krejza půjčoval peníze od podnikatele Gerharda Horejska.

Proč si od něj následně koupil dům.

Proč je v tomto domě nyní Horejskova firma v nájmu.

Zda jeho vztahy s podnikatelem nemohly ovlivnit zadávání zakázek bez soutěže pro jeho firmy ve městě, kde je Krejza místostarostou.

Zkuste dovysvětlit transakci, kterou popsali Reportéři ČT – od firmy pana Horejska jste koupil dům v Praze a potom firmu, do které byl tento dům původně vložen. Proč jste kupoval zvlášť dům, a ne firmu i s domem najednou?

To jsem udělal.

Neudělal. Podle dostupných dokumentů jste nejdříve v lednu koupil dům a až potom tu firmu.

Potřeboval jsem si na to vzít hypotéku a ty transakce běžely zároveň. Jak vám to jen říct… Zaplatil jsem panu Horejskovi na jeho účet 8,2 milionu korun za firmu. Ale na to, abych mohl zaplatit těch 8,2 milionu, jsem potřeboval ten dům, co byl ve firmě, jako záruku na hypotéku.

Proč jste si pro tuto transakci vybral zrovna pana Horejska. To byla náhoda, nebo se znáte déle?

Známe se. Byl movitý, naše firma potřebovala půjčit a on byl jediný, kdo byl schopen vypomoci naší firmě, která potřebovala zdroje na dokončení projektu.

Teď mluvíte o projektu Českého holdingu, se kterým jste chtěl vybudovat obchodní centrum v Českých Budějovicích?

Ano, samozřejmě.

Zkuste mi tedy vysvětlit roli pana Horejska v tom projektu.

Pan Horejsek mi v zásadě vypůjčil peníze na