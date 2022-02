Pointa N: Čekáme na protipandemického Baldu

Středa se nervózně táhla. Česká Poslanecká sněmovna byla od úterý takřka paralyzovaná projevem Tomia Okamury (SPD), Evropa naopak čekala na to, jak se vyvrbí napjatá situace na ukrajinsko-ruských hranicích. No a rodiny tuzemských poslanců a poslankyň zase sledovaly, zdali se výhrůžky odpůrců protiepidemických opatření promění v činy.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Prokop Vodrážka.

Události dne:

Kdy přijde covidový Balda?

Iniciativa Chcípl PES dnes zveřejnila adresy trvalého bydliště poslanců, kteří podpořili pandemickou novelu. Před domy a byty českých zákonodárců tak chtěla poslat protestující, kteří se nemohli dostavit na hlavní demonstraci v Praze.

„Oni nám budou do chodu domácností a svobod zasahovat neustále,“ stálo ve výzvě, za kterou následoval seznam bydlišť. Jak jejich slova chápat? Když nám poslanci zasahují do našich práv, co bychom my nešli zasahovat do jejich?

Výzva se objevila na Facebooku iniciativy Chcípl PES. Na stejném profilu, na který při posledním projednávání pandemické novely psali lidé příspěvky jako „já bych věšela, až bych brečela“.

Je to stejné uskupení, na jehož demonstraci lidé dovezli šibenice přímo před Poslaneckou sněmovnu. Je tedy poměrně zřejmé, že se kolem iniciativy tvoří komunita, která má minimálně násilné verbální projevy – tedy že se nebojí násilím vyhrožovat.

O výzvu se brzy začala zajímat policie, která