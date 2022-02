Nemáte šéfa, nemáte kolegy. Rohlík vyvedl smlouvy s kurýry mimo původní firmu

Společnost provozující online supermarket Rohlík prošla v květnu loňského roku velkou organizační změnou. Z firmy Velká pecka se odštěpily některé části. Celá rozvážková flotila Rohlíku se tak dostala pod nově vytvořenou společnost Autoexpert. Včetně smluv s kurýry, aut, chladicích boxů nebo mobilních telefonů, které řidiči využívají pro kontakt se zákazníky. Společnost to v dokumentech zdůvodnila vstupem nových investorů. Podle názoru odborníků na pracovní právo ale mohlo v případě vyvedení smluv s kurýry jít i o minimalizaci případných dopadů na celou skupinu, pokud by se v ní opět prokázal nelegální způsob zaměstnávání – švarcsystém. Jeho praktikování totiž v brněnské pobočce společnosti v roce 2018 zjistil inspektorát práce. Mluvčí Rohlíku důvody přeměny organizace skupiny nechtěla komentovat.

Změna byla navenek patrná jen z dokumentů v obchodním rejstříku. Loni v květnu se ze společnosti Velká pecka, která provozuje internetový obchod s potravinami Rohlík, oddělily některé části a převedly se na tři firmy. Majetkové účasti investorů stojících za celou podnikatelskou skupinou se přesunuly do společnosti Rohlik Group, management a IT zázemí do Rohlik skillz a logistika do firmy Autoexpert. Tu Rohlík koupil v roce 2020, v poslední době se specializovala na prodej i pronájem vozů jezdících na zkapalněný zemní plyn.

Důvodem organizační změny byly podle dokumentu nové investice do firmy. „Cílem rozdělení je restrukturalizace skupiny Rohlík nezbytná zejména z důvodu vstupu nových investorů a pokračující expanze na zahraničních trzích,“ píše se v úvodu dokumentu uloženého v obchodním rejstříku.

Před změnami struktury do Rohlíku podle serveru Seznam Zprávy vstoupila řada nových investorů – od fondů finanční skupiny J&T přes miliardáře Oldřicha Šlemra po Evropskou banku pro obnovu a rozvoj.

Na Rohlík Group přešly mimo jiné i stoprocentní podíly v Kifli, Gurkerlu a Knusperu, což jsou pobočky Rohlíku v Maďarsku, Rakousku a Německu. Mluvčí Rohlíku Denisa Morgensteinová nechtěla důvody těchto kroků ani konkrétně vyvedení smluv s kurýry nijak komentovat.

„Vstup investorů do společnosti může být spojen s požadavky na novou kapitálovou strukturu ze strany původních akcionářů i ze strany nových akcionářů. Původní mohou trvat na ponechání poměru dluhu k vlastnímu jmění,“ vysvětlil Deníku N možné důvody změny z hlediska nových investic analytik portálu Capitalinked Radim Dohnal. „Mohli si na počátku vymínit, že noví akcionáři nemohou snížit jejich podíly pod nějakou úroveň. Podobné požadavky mohou mít i nově vstupující investoři. Je také – ale spíše teoreticky – možné, že nově vydělovaná firma má jiný model podnikání nebo jde působit na jiném území.“

Podle experta na obchodní a pracovní právo, advokáta Tomáše Procházky, mohou být důvody pro takové odštěpení různé. Například výhodnější daně nebo rozdílné firemní kultury v jednotlivých divizích. „Legitimním cílem samozřejmě může být i ochrana klíčového majetku podnikatelské skupiny, kdy jedna společnost vlastní klíčový majetek a jiná provádí potenciálně rizikovou činnost. V případě problémů společnosti s rizikovými činnostmi je primárně ohrožen jen její majetek, ne majetek ostatních společností,“ dodává advokát Procházka.

Samotní kurýři, kteří pro Rohlík jezdí na živnostenský list, žádné změny v praktickém fungování nezaznamenali. „Přepsali jsme tehdy jen hlavičku na faktuře, pro nás se v podstatě nic nezměnilo. Ale šly řeči, že to je kvůli švarcsystému. Už to nechtěli dál riskovat a mít to