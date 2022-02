Kvůli zákeřné nemoci nezvládnou běžné činnosti, natož práci. Podle úřadů jim invalidní důchod nenáleží

Devětačtyřicetiletý Václav Stůj trpí Parkinsonovou chorobou už tři roky. Celý předchozí život pracoval jako zedník. Kvůli agresivní nemoci ale musel živnosti zanechat. Úřady mu přitom celé dva roky nechtěly uznat plný invalidní důchod. Domohl se ho až poté, co se proti rozhodnutí odvolal.

Začalo to koncem roku 2019 náhlým třasem pravé ruky, krátce poté se přidaly problémy s chůzí a obrovská únava. „Potíže se stupňovaly, cítil jsem se čím dál hůř. Nejhorší bylo, že jsem skoro půl roku chodil po různých lékařích a nikdo nepoznal, co mi je. Převezli mě sanitkou na internu v Litoměřicích, kde jsem ležel čtyři dny, ani tam nic nezjistili. Moje matka, vyučená šička, měla od začátku podezření, že to je Parkinson,“ popisuje Stůj.

Diagnózu si vyslechl až na jaře následujícího roku, to už nemohl vůbec pracovat. „Bylo hned jasné, že s těmito problémy už nemůžu dělat svoji práci, která je fyzicky hodně náročná. Začal jsem mít problém udržet vůbec