„Nikoho to netěší, ale nemáme moc kam ustupovat.“ Poslankyně ODS Decroix říká, že sílí volání po změně pravidel

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Chce vládní koalice měnit jednací řád Sněmovny?

Jak Eva Decroix hodnotí obstrukce ze strany hnutí SPD?

Byl postup koalice při úterním hlasování v pořádku?

Má aktuální dění ve Sněmovně dopad na vztahy mezi poslanci?

Předseda klubu ODS Marek Benda přišel s návrhem, že by se do programu schůze mohlo dostat jednání o změně jednacího řádu a vnitřních ustanoveních Sněmovny. Jaký je váš plán? A jak řešit situaci, kdy je dolní komora zablokovaná poslanci jednoho klubu?

Plně souhlasím s Markem Bendou, ale také bych nedělala žádné prudké pohyby. Demokracie je velmi křehká a nelze z jednoho incidentu, byť krutého a za čarou, hned dovozovat systémové změny. Je třeba postupovat uvážlivě. Změna jednacího řádu je proces, který je nutné dopředu vykomunikovat, najít na něm shodu napříč komorou, třeba i s rozumnější částí opozice, vyladit to i do budoucna, ne jenom reagovat na aktuální situaci.

Současně je možné, že bude obtížné vysvětlit veřejnosti, proč nevěnujeme čas řešení problémů mimo Sněmovnu – a víme, že jich nyní není málo – a zaobíráme se sami sebou. Ale je možné, že to bude nutné. Poslední dny tomu bohužel nasvědčují.

I v tomto případě jde ale o otázku míry. Do jaké míry si připustíme, že postup, který zažíváme už na druhé schůzi, se může stát standardním způsobem a je nutné na něj reagovat. Nebo zda jde o výjimečnou situaci, kterou jsme schopni ustát bez zásadního zásahu do procesních pravidel.

Možná že diskuse také přesahuje samotná procesní pravidla a je to diskuse o tom, do jaké míry je nutné se připravit ve Sněmovně, ale také ve společnosti, na nástup extremistů do mainstreamu, jejichž často jediným cílem pod záminkou velkých hodnot a prostřednictvím prázdných slov je destrukce a vlastní zájmy prosazované bez ohledu na cokoliv dosud platného.

Na tom, že je potřeba změnit jednací řád, je tedy shoda?

Ano, pocit, že bude třeba upravit jednací řád, zaznívá z úst mnoha poslanců. A je to poměrně přirozené v dané situaci. Ale opravdu považuji za nutné nepodléhat okamžitým dojmům a pod jejich tlakem se neradikalizovat. V tomto okamžiku je shoda na